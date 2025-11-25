scorecardresearch
 

सैफई में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की शाही शादी, लद्दाख की सेरिंग ने पहनाई जयमाला; यूपी के ये मंत्री भी पहुंचे

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव और लद्दाख की सेरिंग का विवाह समारोह सैफई के पंडाल महोत्सव में संपन्न हुआ. मंच पर अखिलेश, डिंपल, प्रो. रामगोपाल और शिवपाल ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया. इस अंतर-सांस्कृतिक विवाह में दोनों परिवारों के सदस्य अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद रहे, जिसे देखने हजारों लोग उमड़े.

अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की शादी (Photo- Screengrab)
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी का कार्यक्रम यूपी के इटावा में भव्यता के साथ संपन्न हुआ. समारोह में दुल्हन सेरिंग ने आर्यन को वरमाला पहनाई. सेरिंग लद्दाख की रहने वाली हैं. इस शाही शादी में समाजवादी परिवार और लद्दाख के परिवार के सदस्य एक मंच पर मौजूद रहे, जहां हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी.

सैफई महोत्सव पंडाल में शादी

आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष के चचेरे भाई आर्यन यादव का शादी कार्यक्रम इटावा के सैफई में आयोजित किया गया. आर्यन की शादी सेरिंग के साथ हुई. वैवाहिक स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रो. रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह मौजूद रहे. यह कार्यक्रम सैफई के पंडाल महोत्सव में संपन्न हुआ. शादी में क्षेत्र से हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी.

दो परिवारों का संगम

विवाह कार्यक्रम के दौरान मंच पर परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे. मंच के एक तरफ दुल्हन सेरिंग का परिवार अपने लद्दाख के परंपरागत पोशाक पहने हुए उपस्थित था, जिसने समारोह में सांस्कृतिक रंग घोल दिया. वहीं मंच की दूसरी तरफ समाजवादी परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे. इस अंतर-सांस्कृतिक विवाह को देखने के लिए बड़ी संख्या में सांसद और विधायक भी सैफई पहुंचे, जिससे समारोह का महत्व और बढ़ गया.

अखिलेश संग मंत्री दिनेश सिंह

मंत्री दिनेश सिंह भी इस शादी में पहुंचे

आर्यन और सेरिंग की शादी में सपा सांसद अफजाल अंसारी, मोहिबुल्लाह नदवी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता-विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे थे. इसके आलावा योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी इस शादी में पहुंचे. अखिलेश ने यादव ने उनका स्वागत किया और मेहमानों से भी मिलवाया. 

जोड़े के बारे में जानिए  

मालूम हो कि आर्यन यादव, मुलायम सिंह यादव के तीसरे भाई स्वर्गीय राजपाल यादव के बेटे हैं. आर्यन के बड़े भाई अंशुल यादव इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं. आर्यन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी डिग्री ली. वहीं, दुल्हन सेरिंग लद्दाख के रिंगजन अंगचुक की बेटी हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट/दिल्ली हाईकोर्ट में वकील हैं.  

