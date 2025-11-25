scorecardresearch
 

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर PMO सख्त... अब इन वाहनों पर होगा कड़ा एक्शन

प्रदूषण नियंत्रण पर तेज और प्रभावी कदम सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्र और संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बैठक में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया.

प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं. (File Photo: PTI)
दिल्ली और एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पीएमओ सक्रिय हो गया है. प्रदूषण नियंत्रण पर तेज और प्रभावी कदम सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्र और संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

बैठक में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन और सब्सिडी से जुड़े मुद्दों पर तेजी से प्रगति सुनिश्चित की जाए, ताकि पारंपरिक पेट्रोल–डीजल वाहनों पर निर्भरता कम हो सके.

सूत्रों के अनुसार, पीएमओ ने बैठक में यह गंभीर चिंता जताई कि दिल्ली-एनसीआर में अब भी लगभग 37% वाहन BS-I और BS-III श्रेणी के हैं, जो वायु प्रदूषण में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं. इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

अधिकारियों से कहा गया कि इन वाहनों की पहचान और निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए, जिसमें रियल-टाइम ट्रैकिंग, हाईटेक स्कैनर, सेंसर बेस्ड चेकिंग और एआई-समर्थित मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हो सकते हैं. यह भी तय किया गया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

बैठक में यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि प्रदूषण के स्रोतों पर लगाम कसने के लिए पीएमओ सीधे मॉनिटरिंग कर रहा है और आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होने की संभावना है.

