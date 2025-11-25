काला चश्मा, स्टाइलिश शर्ट... अफ्रीका सीरीज के लिए भारत पहुंचे विराट कोहली, किलर लुक VIRAL

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है. इसके लिए टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत आ गए हैं. 2024 में लंदन में बसने के बाद, पूर्व भारतीय कप्तान आमतौर पर इंग्लैंड में ही घरेलू और विदेशी दौरे की तैयारी करते हैं और सीरीज़ शुरू होने से कुछ दिन पहले टीम इंडिया से जुड़ते हैं.
वनडे सीरीज के लिए कोहली पहुंचे भारत
30 नवंबर को रांची में 3 मैचों की वनडे सीरीज़ शुरू हो रही है, इसलिए कोहली भारत आ गए हैं. स्टार बल्लेबाज़ मुंबई पहुंचे हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि वे सीधे रांची जाते हैं या फिर बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करते हैं.
एयरपोर्ट लुक हुआ वायरल
इस दौरान विराट कोहली व्हाइट टीशर्ट पर एक स्टाइलिश शर्ट डाले दिखे. उन्होंने स्टाइलिश चश्मा लगा रखा था और एक टोपी भी पहनी थी. इस दौरान कोहली ने एयरपोर्ट पर मौजूद फैंस के साथ फोटो भी खिंचाई. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
बता दें कि रोहित शर्मा पिछले कुछ दिनों से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ की तैयारी CoE में कर रहे हैं. कोहली भी वहां शामिल हो सकते हैं, या फिर टीम इंडिया रांची में कैंप लगाए और कोहली सीधे वहां पहुंचें.
यह भी पढ़ें: 'ODI से संन्यास लेते, टेस्ट से नहीं...', गुवाहाटी टेस्ट में लड़खड़ाई टीम इंडिया, तो इस क्रिकेटर को आई विराट कोहली की याद
इससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर साथ गए थे. जहां भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी. इस सीरीज में भले ही टीम इंडिया 2-1 से मैच हार गई हो. लेकिन कोहली ने लगातार दो 0 के बाद एक नाबाद फिफ्टी लगाई थी. और रोहित शर्मा ने एक शतक के साथ एक फिफ्टी लगाई थी.
वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम
विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, नितीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा
जानें भारत-अफ्रीका सीरीज का वनडे शेड्यूल
भारत-अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे मैच 3 दिसंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा. सीरीज का आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. बता दें कि ये सीरीज 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से अहम है. कोहली और रोहित दोनों ने ही टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है.