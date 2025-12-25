Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारतीय सेना ने जवानों को इंस्टाग्राम का उपयोग करने की अनुमति दे दी. वहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर में VIP दर्शन, प्रोटोकॉल के ज़रिए होने वाले दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है. 

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पॉलिसी में किया संशोधन
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार. भारतीय सेना ने जवानों को इंस्टाग्राम का उपयोग करने की अनुमति दे दी. वहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर में VIP दर्शन, प्रोटोकॉल के ज़रिए होने वाले दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

इंस्टाग्राम देख पाएंगे लेकिन न पोस्ट कर पाएंगे, न कमेंट-लाइक... सेना ने जवानों के लिए बदली सोशल मीडिया पॉलिसी 

भारतीय सेना ने अपनी सख़्त सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव करते हुए जवानों को इंस्टाग्राम का उपयोग करने की अनुमति दे दी है.  जवान इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर तो सकेंगे, लेकिन सिर्फ देखने के लिए. जवानों के इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने, लाइक-कमेंट करने या मैसेज शेयर करने पर पाबंदी जस की तस जारी रहेगी.

काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला... VIP, प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर रोक

काशी विश्वनाथ मंदिर में VIP दर्शन, प्रोटोकॉल के ज़रिए होने वाले दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है. मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू दर्शन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है. शीतकालीन छुट्टियों और अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है.

शेख हसीना की अवामी लीग पर लगा बैन, नहीं ले पाएगी बांग्लादेश चुनाव में हिस्सा

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस फैसले के बाद अवामी लीग फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में भाग नहीं ले सकेगी. शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी. उन्होंने कहा, 'अवामी लीग के बिना चुनाव कोई चुनाव नहीं, बल्कि ताजपोशी मात्र होगा. '

अमित शाह ने ग्वालियर में ₹2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ, 1.93 लाख रोजगार के खुलेंगे द्वार

पूर्व PM स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट' का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंंने 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया. अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि इन औद्योगिक परियोजनाओं से 1.93 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

'वादा पूरा नहीं किया...' J-K में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट

जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया. यूथ कांग्रेस का आरोप है कि उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में विफल रही है. कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी इंडिया ब्लॉक के घटक हैं.

5.25 करोड़ लोगों को मिला ₹22 हजार करोड़ का मुफ्त राशन, मंत्री गोविंद सिंह ने पेश किया दो साल का रिपोर्ट कार्ड 

MP में PMGKAY के तहत पिछले दो सालों के भीतर 5.25 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को लगभग ₹22 हजार 800 करोड़ का मुफ्त अनाज बांटा गया. ये जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है. उन्होंने बताया कि पिछले दो सालों में 28 लाख किसानों से फसल खरीदने के लिए कुल ₹51 हजार करोड़ का भुगतान हुआ.

गुजरात: विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने दिया इस्तीफा, काम के बढ़ते बोझ को बताया वजह

गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसमें उन्होंने काम के बढ़ते बोझ को इस्तीफे का मुख्य कारण बताया गया है. जेठाभाई भरवाड़ पांच बार से विधायक हैं और वर्तमान में पंचमहाल जिले की शेहरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.  

'अंतिम व्यक्ति की मुस्कान ही विकास का असली पैमाना', अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में बोले PM मोदी

UP का राजधानी लखनऊ में गुरुवार को PM मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकापर्ण किया. यहां उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण किया. इस दौरान PM ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनकी सरकार को अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला.

डीके शिवकुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की मुलाकात, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें फिर तेज

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की. शिवकुमार ने कहा कि इस बैठक में किसी भी तरह के राजनीतिक मुद्दे या नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई. शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से केवल केंद्र द्वारा मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून पर अपनी बात रखी है.

तारिक रहमान के बांग्लादेश आते ही छात्रों की पार्टी में फूट, NCP के टॉप लीडर का इस्तीफा

बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के छात्र नेता मीर अरशादुल हक ने पद से इस्तीफा दे दिया है. वो पार्टी की केंद्रीय समिति के संयुक्त सचिव थे. इस्तीफे के पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी पिछले साल जुलाई में हुए जन आंदोलन के वादों को पूरा करने में विफल रही है. मीर एनसीपी में कई अहम ज़िम्मेदारियों में रहे हैं.

