scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात: विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने दिया इस्तीफा, काम के बढ़ते बोझ को बताया वजह

गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है. विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने काम की अधिकता को मुख्य कारण बताया है. उनके इस्तीफे के समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां मौजूद रहे.

Advertisement
X
गुजरात विधानसभा के स्पीकर जेठाभाई ने दिया इस्तीफा. (photo: ITG)
गुजरात विधानसभा के स्पीकर जेठाभाई ने दिया इस्तीफा. (photo: ITG)

गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसमें उन्होंने काम के बढ़ते बोझ को इस्तीफे का मुख्य कारण बताया गया है. जेठाभाई ने अपने पद से ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब गुजरात बीजेपी में संगठनात्मक रूप से कई बदलाव और कई नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है.

इस्तीफा सौंपते वक्त विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के निवास पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी मौजूद थे. ये घटना गुजरात की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत मानी जा रही है.

5 बार के विधायक हैं जेठाभाई

जेठाभाई भरवाड़ पांच बार से विधायक हैं और वर्तमान में पंचमहाल जिले की शेहरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वे 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद उपाध्यक्ष बने थे. इसके अलावा वह पंचमहाल डेयरी के अध्यक्ष भी हैं जो सहकारी क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता भरवाड़ का इस्तीफा पार्टी के लिए आश्चर्यजनक नहीं माना जा रहा, क्योंकि वे सहकारी और डेयरी क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. हाल ही में वे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) के चुनावों में भी चर्चा में रहे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement