scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमित शाह ने ग्वालियर में ₹2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ, 1.93 लाख रोजगार के खुलेंगे द्वार

MP Growth Summit: पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट' का भव्य शुभारंभ किया.

Advertisement
X
ग्वालियर से 'विकसित मध्य प्रदेश' का शंखनाद.(Photo:Screengrab)
ग्वालियर से 'विकसित मध्य प्रदेश' का शंखनाद.(Photo:Screengrab)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ग्वालियर में 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट' का उद्घाटन किया और 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया.

शाह ने इस मौके पर ग्वालियर मेले का भी उद्घाटन किया और अटल संग्रहालय में किए गए नवीनीकरण कार्य को लोगों को समर्पित किया.

अधिकारियों के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस समिट में 25 हजार लाभार्थी और हजारों उद्यमी और निवेशक भाग ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि इन औद्योगिक परियोजनाओं से 1.93 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

bihar nitish kumar and pm modi
PM मोदी और अमित शाह से मिले CM नीतीश कुमार, बिहार को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Amit shah
MP: अटल जयंती पर ₹2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे अमित शाह
Amit shah attacks rahul gandhi and praises pm modi
अमित शाह का राहुल के भाषण पर तंज, PM मोदी की तारीफ; सुनिए
Amit Shah on opposition and election commission allegations
अमित शाह ने चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष को घेरा, देखें
दतिया कलेक्टर की पटवारियों को दो टूक.(Photo:Screengrab)
'झुंड में आओगे तो क्या मैं झुक जाऊंगा?' IAS ने पटवारियों को जमकर लताड़ा

इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य भाजपा प्रमुख हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे.

CM यादव ने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है.

Advertisement

राज्य सरकार के अनुसार, ग्रोथ समिट मध्य प्रदेश के विकास मॉडल को एक नए और व्यापक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करेगी. यह समिट सिर्फ निवेश प्रस्तावों और औद्योगिक घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिसमें उद्योग, शहरी विकास, पर्यटन, MSMEs, स्टार्टअप और रोजगार एक साथ आगे बढ़ते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement