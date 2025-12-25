scorecardresearch
 
इंस्टाग्राम देख पाएंगे लेकिन न पोस्ट कर पाएंगे, न कमेंट-लाइक... सेना ने जवानों के लिए बदली सोशल मीडिया पॉलिसी

सेना ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी में संशोधन किया है. सेना ने जवानों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव करते हुए अब इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ.

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पॉलिसी में किया संशोधन
भारतीय सेना में तैनात जवानों के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी. सेना ने अब अपनी सख्त सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव किया है. सेना ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव करते हुए जवानों को इंस्टाग्राम का उपयोग करने की अनुमति दे दी है. सेना ने जवानों को इंस्टाग्राम का उपयोग केवल देखने और निगरानी के उद्देश्य से करने की अनुमति दे दी है.

सेना ने जवानों को इंस्टाग्राम का उपयोग करने की इजाजत भी कुछ सख्त पाबंदियों के साथ दी है. जवान इंस्टाग्राम का इस्तेमाल का इस्तेमाल कर तो सकेंगे, लेकिन सिर्फ देखने के लिए. जवान इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की पोस्ट नहीं कर पाएंगे, और ना ही किसी की पोस्ट पर लाइक या कमेंट ही कर सकेंगे. जवानों के इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने, लाइक-कमेंट करने या मैसेज शेयर करने पर पाबंदी जस की तस जारी रहेगी.

सेना की संशोधित सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर सेना ने कहा है कि इंस्टाग्राम को औपचारिक रूप से सीमित उपयोग वाले सोशल मी़डिया ऐप की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. इस लिस्ट में यूट्यूब और ट्विटर यानी एक्स पहले से ही शामिल हैं. इस लिस्ट में शामिल ऐप्स का उपयोग केवल निगरानी, सूचना प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है.

इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने वाला जवान कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता, किसी डिबेट में शामिल नहीं हो सकता. सेना ने यह भी साफ किया है कि सुरक्षित और सही उपयोग की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी. इसका उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संबंधित जवान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.

सेना ने जवानों को यह सलाह भी दी है कि क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सेवाओं का उपयोग करते समय बहुत सावधानी बरतें. अपडेटेड गाइडलाइंस में वीपीएन, टोरेंट प्लेटफॉर्म क्रैक या पायरेटेड सॉफ्टवेयर, बिना नाम के वेब प्रॉक्सी और गैर वेरिफाइड वेबसाइट्स के उपयोग को लेकर निर्देश हैं.

