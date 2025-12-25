काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला... VIP, प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर रोक

नए साल का उत्साह अभी से देशभर में देखने को मिल रहा है. इसी उत्साह और आस्था के चलते देश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में शामिल वाराणसी में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है. खासतौर पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. लगातार बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. अगले आदेश तक काशी विश्वनाथ मंदिर में VIP दर्शन, प्रोटोकॉल के जरिए होने वाले दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है.

आस्थावान श्रद्धालु नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजा-अर्चना के साथ करने के लिए अभी से वाराणसी पहुंचने लगे हैं. शीतकालीन छुट्टियों और अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष के कारण काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है. इसी के चलते मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ देखी जा रही है.

मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू दर्शन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है. काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से दर्शन की सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है. बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए विशेष या विशिष्ट दर्शन की अनुमति फिलहाल संभव नहीं है.

विश्व भूषण मिश्रा ने कहा कि अभी केवल झांकी दर्शन की व्यवस्था लागू है, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकें. VIP दर्शन, स्पर्श दर्शन या किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल के अनुरोध को अस्थायी रूप से स्वीकार नहीं किया जा रहा है. उन्होंने श्रद्धालुओं से मंदिर न्यास और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है. भक्तों से धैर्य बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है.

