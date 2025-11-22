Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 नवंबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से शनिवार का दिन काफी अहम रहा है. पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में जी20 समिट को संबोधित किया. ओवैसी ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने को तैयार है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप और ममदानी की मुलाकात को लेकर एक पोस्ट किया. भारत आकर भक्ति में डूबे अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे, अंबानी फैमिली संग की गणेश पूजा. भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज शनिवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी.

'पुराने विकास मॉडल ने संसाधन छीने, अब समय है...', G20 समिट में पीएम मोदी ने समावेशी विकास पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां वे 21 से 23 नवंबर तक होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं. यह सम्मेलन ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है. शनिवार को उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया.

'बिहार में समर्थन देने को तैयार, लेकिन…', नीतीश सरकार के सामने AIMIM चीफ ओवैसी ने रखी ये शर्त

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है- सीमांचल क्षेत्र को उसके हक का न्याय मिले. अमौर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सीमांचल दशकों से उपेक्षा का शिकार रहा है और अब यह स्थिति बदलनी चाहिए.

'भारत में भी ऐसा देखना चाहता हूं...', शशि थरूर ने ट्रंप-ममदानी की मुलाकात पर सिखा दिया लोकतंत्र का पाठ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में नया संकेत दिया है. इसी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का रहस्यमयी पोस्ट अब भारत में बहस का विषय बन गया है. थरूर ने इस मुलाकात को लोकतंत्र की असली भावना बताते हुए एक ऐसा संदेश दिया, जिसे कई लोग कांग्रेस के भीतर चल रहे हालिया विवादों से जोड़कर देख रहे हैं.

भारत आकर भक्ति में डूबे अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे, अंबानी फैमिली संग की गणेश पूजा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी ग्रलफ्रेंड बेटिना एंडरसन इन दिनों भारत में हैं. वो यहां उदयपुर में हो रही NRI बिजनसमैन राजू मंटेना की बेटी की शादी के लिए आए हैं. इस दौरान वो जामनगर में अंबानी फैमिली के भी गेस्ट बनें. डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जामनगर में एक वाइल्डलाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर वंतारा का दौरा किया. अपने दौरे में उन्हें मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करते हुए भी देखा गया.

'भारत के लिए पाकिस्तान नहीं, बल्कि...', उमा भारती ने बताया देश के सामने असली चुनौती क्या

भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज शनिवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने गौरक्षा, शराबबंदी, सिंहस्थ लैंड पूलिंग, लव जिहाद, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के दो साल के कार्यकाल पर खुलकर राय रखी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता देश की असली चुनौतियां हैं.

