भारत आकर भक्ति में डूबे अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे, अंबानी फैमिली संग की गणेश पूजा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी ग्रलफ्रेंड बेटिना एंडरसन इन दिनों भारत में हैं. वो यहां उदयपुर में हो रही NRI बिजनसमैन राजू मंटेना की बेटी की शादी के लिए आए हैं. इस दौरान वो जामनगर में अंबानी फैमिली के भी गेस्ट बनें. डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जामनगर में एक वाइल्डलाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर वंतारा का दौरा किया. अपने दौरे में उन्हें मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करते हुए भी देखा गया.

और पढ़ें

भक्ति में डूबे ट्रंप के बेटे

अंबानी के एक फैनपेज अंबानी अपडेट पर शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'अनंत और राधिका अंबानी जामनगर में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनके परिवार के साथ गणपति पूजा कर रहे हैं.'

क्लिप में US प्रेसिडेंट के सबसे बड़े बेटे मंदिर के अंदर नंगे पैर खड़े दिख रहे हैं. इस वीडियो में सबसे पहले अनंत अंबानी पूजा करने के लिए माथा टेकते हैं. इसके बाद ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड बेटिना पूरे भक्ति भाव से भगवाण गणेश की मूर्ति पर माथा टेकती हैं. इसके बाद ट्रंप जूनियर भी जल्द ही उनके पीछे-पीछे जाते हैं और माथा टेकते हैं. फुटेज में अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट भी दिख रही हैं, आखिर में वो भी जाकर भगवान से आर्शवाद लेती हैं.

इस दौरान जूयिनर ट्रंप ने सफेद रंग की शर्ट, पैंट और क्रीम कलर का कोट पहना हुआ था. उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी. अनंत ने काले रंग की शर्ट-पैंट जबकि उनकी पत्नी राधिका ने पीच कलर का सूट पहना हुआ था.

Advertisement

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ताजमहल का दौरा किया

इतना ही नहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने ताजमहल का भी दौरा किया. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने स्मारक के अंदर करीब एक घंटा बिताया. उन्होंने अपने गाइड से ताजमहल के आर्किटेक्चर के बारे में कई सवाल भी पूछे. जूनियर ट्रंप US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के आगरा दौरे के दौरान भी उनके साथ थे.

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के दौरे का एक और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट समेत एक ग्रुप के साथ गरबा करते हुए दिख रहे हैं.

---- समाप्त ----