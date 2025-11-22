scorecardresearch
 

'भारत के लिए पाकिस्तान नहीं, बल्कि...', उमा भारती ने बताया देश के सामने असली चुनौती क्या

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है. इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की नहीं, बल्कि स्वीकार करने की जरूरत है.

बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि शराबबंदी बहुत जरूरी है (File Photo: ITG)
भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज शनिवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने गौरक्षा, शराबबंदी, सिंहस्थ लैंड पूलिंग, लव जिहाद, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के दो साल के कार्यकाल पर खुलकर राय रखी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता देश की असली चुनौतियां हैं.

उमा भारती ने कहा कि किसानों के गोपालन से ही गाय बचेगी, यह स्पष्ट है. देश की नदियों को बचाना पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत जरूरी है. सड़क दुर्घटनाओं में गायों की मौत रोकने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सड़क किनारों पर तारबंदी (फेंसिंग) होनी चाहिए, और इस मांग को लेकर वह सड़क पर बैठने तक को तैयार हैं.

शराबबंदी की वकालत

उन्होंने कहा कि शराबबंदी जरूरी है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है. समाज धीरे-धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरी शराबबंदी लागू होनी चाहिए.

उमा भारती ने सिंहस्थ 2028 के लिए प्रस्तावित लैंड पूलिंग का विरोध करते हुए कहा कि इसे पूरी तरह निरस्त करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में किसी नई परंपरा की जरूरत नहीं है और इसे पहले की तरह ही आयोजित किया जाए. किसानों और संघ की मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि यदि लड़का धर्म छुपाकर लड़की से मिलता है और शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव डालता है तो यह लव जिहाद है. उमा भारती ने कहा कि उन्हें अंतर्जातीय विवाह से आपत्ति नहीं है, पर धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए.

‘भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र’

उमा भारती ने कहा, “भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे बनाना नहीं है बल्कि स्वीकार करना है. हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है. विविधता में एकता, सभी जातियों के प्रति उदारता और आर्थिक समानता हिंदू समाज की मजबूती के लिए आवश्यक है. देश में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए. लोग कुरान पढ़ेंगे तब भी हिंदू ही रहेंगे.

मुख्यमंत्री मोहन यादव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे सरल और पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं. दो साल में आए निवेश प्रस्ताव अब जमीन पर उतरें और भ्रष्टाचार पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए.

पूर्व सीएम ने बताया देश के सामने क्या चुनौती

बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति आप देखिएगा, बहुत बुरी हालत में है. उसने खुद ही ऐसे आत्मघाती कदम उठाए हैं जिसका परिणाम वह भुगत रहा है. वह हमारे देश के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बल्कि सच कहें तो दुनिया में कोई भी चीज हमारे लिए इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं है.

उन्होंने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अपने ही देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक, राजनीतिक, शासन और प्रशासन की दृष्टि से सभी को समान अवसर और समान भागीदारी मिले. आरक्षित पदों के अलावा भी, हम वंचित वर्गों के लोगों को महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिकाओं में रखकर स्वाभाविक रूप से यह संतुलन दिखा सकते हैं, ताकि हर स्तर पर समानता और प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे.

---- समाप्त ----
