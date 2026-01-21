Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 21 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: ICC वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में विराट कोहली से नंबर वन की पोजीशन छिन गई है. वहीं, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत को ‘दूसरे टीयर’ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर बताए जाने पर आपत्ति जताई है. इन खबरों के अलावा, एटर्नल ग्रुप के CEO दीपिंदर गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

विराट कोहली को ICC रैंक‍िंग में झटका, छ‍िन गया नंबर-1 ODI बल्लेबाज का ताज... कीवी ख‍िलाड़ी डेर‍िल म‍िचेल ने कब्जाया स‍िंहासन



ICC वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में विराट कोहली को झटका लगा है. उनसे नंबर वन की पोजीशन छिन गई है. अब न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल शीर्ष पर पहुंच गए हैं. हालिया वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के दम पर मिचेल के 845 पॉइंट्स हैं, जबकि कोहली 795 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए. कोहली पिछले हफ्ते ही रोहित शर्मा को पछाड़कर नंबर वन बने थे.

दावोस में भारत को बताया 'सेकंड टीयर AI पावर', अश्विनी वैष्णव ने जताया विरोध



आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत को ‘दूसरे टीयर’ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर बताए जाने पर आपत्ति जताई है. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान एआई पर चर्चा में यह टिप्पणी की गई थी. वैष्णव ने कहा कि भारत पहले स्तर की एआई पावर है और स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट में एआई तैयारी के मामले में भारत को दुनिया में तीसरा स्थान मिला है.

दीपिंदर गोयल का CEO पद से इस्तीफा, अलबिंदर ढींडसा संभालेंगे एटर्नल ग्रुप की जिम्मेदारी



एटर्नल ग्रुप के CEO दीपिंदर गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. दीपिंदर गोयल ने बताया कि शेयरधारकों की मंजूरी के बाद वे अब कंपनी के बोर्ड में वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाते रहेंगे, जबकि अलबिंदर ढींडसा एटर्नल ग्रुप के नए Group CEO होंगे. Zomato एटर्नल ग्रुप का हिस्सा है, दीपिंदर को अधिकांश लोग जोमैटो के मालिक के तौर पर जानते हैं.

साल में दो बार होगी AIBE परीक्षा, फाइनल ईयर के छात्र भी दे सकेंगे एग्जाम



बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नए नियम के तहत लॉ की पढ़ाई कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र भी अखिल भारतीय बार परीक्षा यानी एआईबीई में शामिल हो सकेंगे. अब यह परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी. एआईबीई एग्जाम पास करने के बाद ही कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवार वकील के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

ICC ने बांग्लादेश की न‍िकाल दी हेकड़ी, अब भारत में ही खेलना होगा मैच... नहीं तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से होगी छुट्टी



आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें भारत से बाहर किसी अन्य देश में टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप मैच कराने का अनुरोध किया गया था. यह प्रस्ताव वोटिंग में रखा गया, जहां BCB को करारी हार मिली. 16 देशों की वोटिंग में 14 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया.

परेड के दौरान हर चेहरे पर नजर, गणतंत्र दिवस पर AI चश्मा पहने दिखेगी दिल्ली पुलिस



दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस बार एआई चश्मे पहने पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा. परेड के दौरान पुलिसकर्मी यह चश्मा पहनकर निगरानी करेंगे. चश्मे में कैमरा लगा है और इसमें 65 हजार अपराधियों का डाटा फीड है. यह चश्मा एक मोबाइल ऐप से जुड़कर रियल टाइम जानकारी देता है.

अब कर्नाटक के गवर्नर का विधानसभा में संबोधन से इनकार, तमिलनाडु-केरल जैसे आरोपों से बढ़ा टकराव



कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 22 जनवरी से शुरू विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर दिया है. परंपरा के मुताबिक सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है. राज्यपाल ने सरकार द्वारा तैयार मसौदे में बदलाव की मांग की है, जिससे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है. इनकार के पीछे के ठोस कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं.

हरिद्वार: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में साधु-संतों का धरना, बोले- प्रयागराज प्रशासन माफी मांगे, नहीं काट देंगे अपनी शिखाएं

प्रयागराज माघ मेला में प्रशासन से टकराव के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विरोध में बैठ गए हैं. प्रशासन ने उनकी शंकराचार्य की पदवी को लेकर ही सवाल उठा दिए हैं. इस बीच हरिद्वार में भारत साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने धरना दिया. उन्होंने मांग की कि अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए.

गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन से होगी 21 तोपों की सलामी



इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन पहली बार 21 तोपों की सलामी देगी. यह सलामी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है. ये तोपें ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी ताकत दिखा चुकी हैं, जहां इन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ प्रभावी भूमिका निभाई थी.

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क, जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस



संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी है. अधिकारियों ने साठा की स्थायी संपत्ति को ज़ब्त करने और अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो फिलहाल दुबई में है और एक मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर माना जाता है. कार्रवाई के दौरान परिवार के एक सदस्य ने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं.



