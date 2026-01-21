परेड के दौरान हर चेहरे पर नजर, गणतंत्र दिवस पर AI चश्मा पहने दिखेगी दिल्ली पुलिस

राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस बार दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक खास तरह का चश्मा तैनात किया है. गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कई पुलिसकर्मी यह चश्मा पहने हुए नजर आएंगे और परेड स्थल के साथ आसपास के इलाकों पर नजर रखेंगे.

यह चश्मा दिखने में सामान्य है लेकिन इसके फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं. इस चश्मे में एक छोटा कैमरा लगा है, जो सामने आने वाले लोगों की तस्वीर कैप्चर करता है. इसमें करीब 65 हजार अपराधियों का डाटा पहले से फीड किया गया है. यह चश्मा एक ऐप के जरिए पुलिसकर्मी के मोबाइल फोन से कनेक्ट रहता है, जिससे रियल टाइम में जानकारी मिलती रहती है.

दिल्ली पुलिस ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम

अगर पुलिसकर्मी की नजरों के सामने कोई वांछित अपराधी आता है तो कैमरा फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी एफआरएस के जरिए उसकी पहचान कर लेता है. पहचान होते ही चश्मा पुलिसकर्मी को संकेत देता है, जिससे मौके पर ही कार्रवाई की जा सकती है.

इस चश्मे का दूसरा अहम फीचर यह है कि अगर कोई अपराधी अपना चेहरा बदलकर या हुलिया छुपाकर परेड के दौरान मौजूद होता है, तब भी यह चश्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसके असली चेहरे की पहचान कर सकता है और पुलिस को अलर्ट करता है.

खास तरह के चश्मे से पुलिस करेगी सुरक्षा

तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण फीचर थर्मल स्कैनिंग से जुड़ा है. इस चश्मे के जरिए पुलिसकर्मी परेड देखने आए लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी कर सकेंगे. अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित वस्तु लेकर आता है और वह इस चश्मा पहने पुलिसकर्मी के सामने आता है, तो उसे तुरंत पकड़ा जा सकता है. दिल्ली पुलिस की यह तकनीक गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में एक नया कदम मानी जा रही है.



