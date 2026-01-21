scorecardresearch
 
संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क, जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस

संभल के एसपी केके बिश्नोई ने आज तक से खास बातचीत में खुलासा किया है कि 24 दिसंबर की हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक चार राज्यों का वॉन्टेड अपराधी है. वह दुबई में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, जिसके खिलाफ अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है.

पुलिस ने शारिक साठा को संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है. (File Photo: ITG)
पुलिस ने शारिक साठा को संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी है. अधिकारियों ने साठा की स्थायी संपत्ति को ज़ब्त करने और अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो फिलहाल दुबई में है और एक मोस्ट-वॉन्टेड गैंगस्टर माना जाता है. कार्रवाई के दौरान, परिवार के एक सदस्य ने कहा, 'उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं.' 

एडिशनल SP कुलदीप सिंह के नेतृत्व में और SP कृष्णकुमार बिश्नोई के निर्देश पर पुलिस ने दीपासराय इलाके में कोर्ट द्वारा जारी अटैचमेंट वारंट को लागू किया. पुलिस के मुताबिक, साठा 2020 में नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भारत से भाग गया था, जिसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास हुई, जिनका नाम भी दंगों से जुड़ी 1,200 पन्नों की चार्जशीट में आया था.

संभल एसपी ने क्या बताया?

संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) केके बिश्नोई ने आज तक से बातचीत में बताया कि 24 दिसंबर को हुई संभल हिंसा का एक मास्टरमाइंड शारिक चार राज्यों की पुलिस के लिए वॉन्टेड है. आरोपी के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में कुल 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

पुलिस के अनुसार, शारिक वर्तमान में दुबई में है और वहीं से अपने पूरे गिरोह का संचालन कर रहा है. संभल पुलिस आज शारिक की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा, घर की कुर्की का वारंट जारी

संभल एसपी ने आशंका जताई है कि शारिक के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस ने कहा है कि शारिक मुख्य रूप से सोने की तस्करी, जाली नोटों के कारोबार, वाहन चोरी और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में लिप्त है. सुरक्षा एजेंसियां अब उसकी गिरफ्तारी के लिए कड़े कदम उठा रही हैं.

4 राज्यों का वॉन्टेड और 69 केस दर्ज

शारिक कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि उस पर देश के कई राज्यों में 69 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. एसपी केके बिश्नोई ने कहा कि शारिक संभल हिंसा की साजिश रचने वाले मुख्य चेहरों में से एक है. वह लंबे वक्त से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा है. उसकी आपराधिक कुंडली बताती है कि वह संगठित अपराध के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है.

