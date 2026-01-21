scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दावोस में भारत को बताया 'सेकंड टीयर AI पावर', अश्विनी वैष्णव ने जताया विरोध

भारत को सेकंड टीयर AI पावर कहे जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विरोध जताया है. दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान IMF लीडरशिप ने भारत को सेकंड टीयर की AI पावर बताया था. इस पर केंद्रीय मंत्री ने विरोध जताते हुए बताया कि स्टैनफोर्ड की AI लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है. साथ ही दुनिया भारत पर विश्वास दिखा रही है.

Advertisement
X
IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने IMF की टिप्पणी पर विरोध जताया है. (Photo: ITG)
IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने IMF की टिप्पणी पर विरोध जताया है. (Photo: ITG)

IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत को 'दूसरे टीयर' की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर बताए जाने पर आपत्ति जताई है. दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोर्म में AI पर चर्चा के दौरान भारत को लेकर ये टिप्पणी की गई है. अश्विनी वैष्णव ने इसका विरोध किया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है भारत पहले स्तर की AI पावर है.

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता IMF का क्राइटेरिया क्या है, लेकिन स्टैनफोर्ड ने दुनिया में AI की तैयारी की लिस्ट में भारत को तीसरे स्थान पर रखा है. मुझे नहीं लगा है कि आपका क्लासिफिकेशन सही है.'

अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?

भारतीय IT मिनिस्टर ने कहा है कि AI लीडरशिप को सिर्फ बड़े मॉडल्स बनाने के आधार पर परिभाषित नहीं करना चाहिए. बल्कि इसका आकलन एक देश के फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'एक बड़ा AI मॉडल बनाने से आपको देश के रूप में शक्ति नहीं मिलती है.'

सम्बंधित ख़बरें

Kalli Purie
दावोस में चल रहे WEF में आज भारत पर अहम सत्र, कली पुरी करेंगी संबोधित
President Donald Trump
दावोस में ट्रंप के साथ डिनर में नजर आएंगे ये 7 भारतीय CEO, टैरिफ पर होगी बात?
दावोस में हुए MOU पर आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल, CM फडणवीस और मंत्री शिंदे पर साधा निशाना
Kalli Purie
दावोस में चल रहे WEF में आज भारत पर अहम सत्र, कली पुरी करेंगी संबोधित
Pakistan faces protest at Davos before World Economic Forum
दावोस में पाक की फजीहत, सड़कों पर पश्तूनों ने लगाए नारे; Video

यह भी पढ़ें: दावोस में ट्रंप के साथ डिनर में नजर आएंगे ये 7 भारतीय CEO, टैरिफ पर होगी बात?

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इस डोमेन में भारत की प्लानिंग को लेकर भी जानकारी दी है. भारत कॉम्प्रिहेंशिव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार कर रहा है. इसमें डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैटेरियल और इक्विपमेंट शामिल हैं. भारत खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का हब बनाना चाहता है. 

Advertisement

भारत पर दुनिया को भरोसा

उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि ग्लोबल इंडस्ट्रीज भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखती हैं. अश्विनी वैष्णव ने भारतीय AI इकोसिस्टम में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विश्वास की भी बात की. इस दौरान उन्होंने गूगल के AI डेटा सेंटर के विस्तार करने का वादे का जिक्र किया. साथ ही भारतीय स्टार्टअप्स के साथ गहरी पार्टनरशिप की बात कही. 

यह भी पढ़ें: दावोस में चल रहे WEF में आज भारत पर अहम सत्र, इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एडिटर-इन-चीफ कली पुरी करेंगी संबोधित

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम जिसे 5वीं इंडस्ट्रियल क्रांति मान रहे हैं, उनकी इकोनॉमी कैसे काम करेगी. इस मामले में इकोनॉमी ROI से आएगी और ROI छोटे और लो-कॉस्ट सॉल्यूशन पर निर्भर करेगा, जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ला सकेंगे. उन्होंने दावोस में AI को लेकर भारत के पक्ष को स्पष्ट किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement