Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

नितिन नबीन आज औपचारिक रूप से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. वहीं, UAE राष्ट्रपति सोमवार को दो घंटे के शॉर्ट विजिट पर भारत पहुंचे. इन खबरों के अलावा, काबुल के एक होटल में जबरदस्त धमाका हुआ.

झंडेवालान मंदिर पहुंचे नितिन नबीन. (Photo-ANI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 20 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: नितिन नबीन आज औपचारिक रूप से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. वहीं, UAE राष्ट्रपति सोमवार को दो घंटे के शॉर्ट विजिट पर भारत पहुंचे. इन खबरों के अलावा, काबुल के एक होटल में जबरदस्त धमाका हुआ. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

तीन मंदिरों में दर्शन के बाद गुरुद्वारे में नितिन नबीन ने टेका मत्था, थोड़ी देर में संभालेंगे पदभार

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज औपचारिक रूप से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. पदभार ग्रहण से पहले नितिन नबीन मंगलवार सुबह धार्मिक स्थलों में दर्शन-पूजन करेंगे और इसके बाद 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे.

UAE के राष्ट्रपति तीन घंटे के भारत दौरे पर... टाइमिंग की क्यों हो रही इतनी चर्चा?

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को भारत पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर खुद उनका स्वागत किया. आज तक के अनुसार, महज तीन घंटे के इस दौरे की टाइमिंग पर चर्चा है, क्योंकि यह ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा टलने और गाजा बोर्ड ऑफ पीस में भारत को न्योता मिलने के बीच हुआ.

काबुल के हाई सिक्योरिटी इलाके में होटल पर धमाका, कई लोगों की मौत और कई घायल

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अत्यधिक सुरक्षित इलाके में सोमवार को एक होटल में धमाका हुआ. कई लोगों की मौत और कई के घायल होने की पुष्टि हुई है. धमाके के बाद अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे. आज तक के अनुसार, ब्लास्ट को लेकर बताया गया है कि हताहतों की संख्या पर शुरुआती जानकारी है और मामले की जांच जारी है.

गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए ट्रंप ने पुतिन को भी दिया न्योता

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. हालांकि रूस अभी इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर स्टडी कर रहा है. यह बोर्ड गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिस पर अक्टूबर में दोनों पक्ष सहमत हुए थे. 

प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के बाद दावोस ने खींची रेड लाइन, WEF से ईरानी विदेश मंत्री बाहर

ईरान में हफ्तों से जारी हिंसक प्रदर्शन और सरकार की सख्त कार्रवाई का अंतरराष्ट्रीय असर अब साफ नजर आने लगा है. इसी कड़ी में स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ईरान के विदेश मंत्री का निमंत्रण अचानक रद्द कर दिया गया है. उन्हें इस वैश्विक मंच पर हिस्सा लेना था, लेकिन अंतिम समय पर यह फैसला लिया गया.

'मुझे नोबेल नहीं दिया, अब शांति मेरी जिम्मेदारी नहीं... ग्रीनलैंड चाहिए', ट्रंप की नॉर्वे पीएम को चिट्ठी! हो गई लीक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने की झुंझलाहट का खुलासा एक लीक पत्र से हुआ है. यह पत्र उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे को भेजा था. इसमें ट्रंप ने कहा कि दुनिया में शांति की जिम्मेदारी उनकी नहीं है. ये भी पता चला कि उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश को भी इसी नाराजगी से जोड़ा है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में मजीठिया की मुश्किलें बरकरार, SC में 2 फरवरी को अगली सुनवाई

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. उनकी जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी गई है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ अब मजीठिया की अंतरिम जमानत पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी.

अक्षय कुमार के काफिले की कार ऑटो से टकराई, दूसरी कार में पत्नी ट्विंकल संग सवार थे एक्टर

मुंबई के जुहू इलाके में सोमवार रात करीब 9 बजे बड़ा सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार मर्सिडीज ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, जो अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले की इनोवा से जा भिड़ा. हादसे के वक्त अक्षय कुमार और उनकी पत्नी आगे चल रही कार में थे, जिसे भी हल्की टक्कर लगी, हालांकि नुकसान मामूली रहा.

बांग्लादेश में भीड़ हिंसा की एक और घटना, चिटगांव में RAB अधिकारी की पीट-पीटकर हत्या

बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं कम नहीं हो रही हैं. ताजा मामला चिटगांव जिले के सलीमपुर का है, जहां रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया. इस घटना में एक अधिकारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए. RAB टीम विशेष कार्रवाई के लिए पहुंची थी, तभी आपराधिक तत्वों ने हमला शुरू कर दिया.

वायरल अश्लील वीडियो पर सस्पेंड हुए कर्नाटक डीजीपी रामचंद्र राव, बेटी रान्या राव स्मगलिंग में हो चुकी है गिरफ्तार

कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव को उनके कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है. राव कर्नाटक में डीजीपी (सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट) के पद पर तैनात थे. वीडियो में उन्हें कथित रूप से महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते देखा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तुरंत उन्हें निलंबित कर दिया.

---- समाप्त ----
