LIVE: झंडेवालान-वाल्मीकि मंदिर के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे नितिन नबीन, बंगला साहिब में भी टेकेंगे मत्था

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज औपचारिक रूप से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. पदभार ग्रहण से पहले नितिन नबीन मंगलवार सुबह धार्मिक स्थलों में दर्शन-पूजन करेंगे और इसके बाद 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालने से पहले नितिन नबीन का मंगलवार सुबह दिल्ली में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा और दर्शन करने का कार्यक्रम है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नितिन नबीन ने सबसे पहले सुबह आठ बजे झंडेवालान मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद वह वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए हैं, जहां वह पूजा कर रहे हैं. इसके बाद वह 9 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे और 9:30 बजे बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे. इसके बाद वह 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, नितिन गडकरी, विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य भाजपा अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे.

निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए नितिन नबीन

बीजेपी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के. लक्ष्मण ने सोमवार को एक बयान जारी कर घोषणा की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी नितिन नबीन ने अपना नामांकन दाखिल किया है. उनके समर्थन में कुल 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे और जांच के बाद सभी नामांकन वैध पाए गए.

के. लक्ष्मण के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नितिन नबीन के नाम का प्रस्ताव रखा और उनका समर्थन किया.

लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक पूरी की गई. जांच के दौरान सभी नामांकन निर्धारित प्रारूप के अनुसार पाए गए. नाम वापस लेने की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा की कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का ही नाम प्रस्तावित है, इसलिए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 36 राज्यों में से 30 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद शुरू की गई जो न्यूनतम 50 प्रतिशत की आवश्यक संख्या से ज्यादा है.

चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना 16 जनवरी को जारी की गई थी और उसी दिन मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी. 37 में से 36 नामांकन सेट ऐसे राज्यों से आए, जिनमें प्रत्येक पर 20 नेताओं के हस्ताक्षर थे.

कौन हैं नितिन नबीन

नितिन नबीन बिहार से पांच बार के विधायक हैं और वर्तमान में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे बिहार सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं. पार्टी में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है. दिसंबर 2025 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था.

