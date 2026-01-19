Akshay Kumar Car Accident: अक्षय कुमार के काफिले की कार ऑटो से टकराई, दूसरी कार में पत्नी ट्विंकल संग सवार थे एक्टर

मुंबई के जुहू इलाके में मंगलवार रात करीब 9 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें अक्षय कुमार के काफिले की एक गाड़ी भी चपेट में आ गई. सूत्रों के मुताबिक, एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके बाद ऑटो अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार की काफिले वाली इनोवा कार से जा टकराया.

बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त अक्षय कुमार और उनकी पत्नी काफिले की आगे चल रही दूसरी कार में सवार थे. उस कार को भी हल्की टक्कर लगी, हालांकि नुकसान मामूली बताया जा रहा है.

घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. ऑटो चालक और ऑटो में सवार यात्री को तुरंत मेडिकल सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसे में शामिल सभी गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.

हादसे का वीडियो भी सामने आया जहां अक्षय की गाड़ी ऑटो के ऊपर पलटी हुई नजर आ रही है. ये हादसा देख आस पास भीड़ भी खड़ी दिख रही है. सोशल मीडिया पर हादसे के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

पुलिस जांच में जुटी

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी तक इस हादसे को लेकर कोई आधिकारिक शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. यह भी साफ नहीं हो पाया है कि मर्सिडीज चालक की गलती से हादसा हुआ या किसी तकनीकी वजह से.

अक्षय कुमार की टीम की ओर से बयान का इंतजार

इस पूरे मामले पर अक्षय कुमार की टीम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. पुलिस जांच के बाद ही हादसे की पूरी तस्वीर सामने आ पाएगी. फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन स्थिति को जल्द ही काबू में कर लिया गया.

फैंस के लिए राहत की बात है कि उनके फेवरेट एक्टर और उनकी पत्नी ट्विंकल इस हादसे में सही सलामत हैं. इस शॉकिंग घटना ने हर किसी को सकते में डाल दिया. सोशल मीडिया पर फैंस एक्टर और उनकी टीम की सलामती की दुआ मांग रहे हैं.

