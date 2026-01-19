scorecardresearch
 
काबुल के हाई सिक्योरिटी इलाके में होटल पर धमाका, कई लोगों की मौत और कई घायल

काबुल के शाहर ए नव इलाके में सोमवार को एक होटल में धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत और कई घायल होने की खबर है. गृह मंत्रालय और पुलिस ने घटना की पुष्टि की है. यह इलाका कार्यालयों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दूतावासों के लिए जाना जाता है. जांच और सुरक्षा कार्रवाई जारी है.

काबुल में धमका (Photo: Screengrab)
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अत्यधिक सुरक्षित इलाके में सोमवार को एक होटल में धमाका होने से कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की है. धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए. इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई.

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने रॉयटर्स को बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार इस धमाके में कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि हताहतों की संख्या को लेकर अभी शुरुआती जानकारी सामने आई है और स्थिति की जांच की जा रही है.

काबुल के होटल में धमाका

पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान ने बताया कि यह धमाका शहर के व्यावसायिक शाहर ए नव इलाके में स्थित एक होटल को निशाना बनाकर किया गया. शाहर ए नव इलाका काबुल का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है, जहां बड़े कार्यालय भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कई देशों के दूतावास स्थित हैं. यह इलाका आम तौर पर कड़ी सुरक्षा में रहता है.

धमाके के बाद होटल के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई. पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया. घटनास्थल पर बचाव कार्य चलाया गया और आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया गया.

घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया

अधिकारियों का कहना है कि धमाके के कारणों और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है. अभी तक किसी संगठन या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

धमाके से स्थानीय लोगों में डर का माहौल

शहर के बीचोंबीच और कड़े सुरक्षा वाले इलाके में हुए इस धमाके से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

