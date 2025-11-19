scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे. वहीं, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया.

Advertisement
X
नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री (Photo: PTI)
नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री (Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 19 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे. वहीं, कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि चीन-पाकिस्तान ने राफेल जेट के खिलाफ फेक कैंपेन चलाया. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, कल 10वीं बार लेंगे CM पद की शपथ, पेश किया सरकार बनाने का दावा

पटना में हुई NDA विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है. सेंट्रल हॉल में सम्राट चौधरी ने प्रस्ताव रखा, जेडीयू के विजेंद्र यादव और LJPR नेता राजू तिवारी ने समर्थन किया. इसके बाद नीतीश ने राजभवन जाकर इस्तीफ़ा सौंपा और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया.

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 19 नवंबर, बुधवार की अहम खबरें 
सलमान खान के घर फायरिंग मामले में आरोपी है अनमोल बिश्नोई
पढ़ें 18 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
External Affairs Minister S Jaishankar met Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in Moscow. (Photo: X/@mfa_russia)
पढ़ें 18 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 18 नवंबर, मंगलवार की अहम खबरें 
Bangladesh Ousted PM Sheikh Hasina
पढ़ें 17 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका से लाया गया, NIA ने कस्टडी में लिया, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट ले जाएगी

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई आखिरकार भारत लौट आया है. अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अनमोल को बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया.

राफेल के खिलाफ चीन-PAK ने चलाया फेक कैंपेन, J-35 बेचने की साजिश की अमेरिकी रिपोर्ट से खुली पोल

मई 2025 भारत-पाक संघर्ष के बाद चीन ने बड़ा डिसइन्फॉर्मेशन अभियान चलाया. फेक अकाउंट्स और AI से बनी नकली तस्वीरों से राफेल को गिरा हुआ दिखाया ताकि अपना J35 बेच सके.

Advertisement

PM मोदी 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका होंगे रवाना, G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को दक्षिण अफ़्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होंगे. वे 22 और 23 नवंबर को सभी महत्वपूर्ण सत्रों में हिस्सा लेंगे और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे.

'बच्चे गैस चैंबर में…', दिल्ली-NCR में प्रदूषण के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली-NCR में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. SC ने कहा कि खराब हवा में बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में उतारना उन्हें 'गैस चैंबर' में डालने जैसा है.

लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को ED ने किया गिरफ्तार, 500 करोड़ की ठगी का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को लालू प्रसाद यादव के करीबी और कारोबारी अमित कात्याल को रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी गुरुग्राम स्थित ED की टीम ने की है. 

रोहित शर्मा का नंबर 1 ODI बल्लेबाज का सिंहासन छ‍िना, कीवी बल्लेबाज ने किया कब्जा ... बावुमा ने ICC रैकिंग में काटा गदर

रोहित शर्मा का दबदबा ICC ODI रैंकिंग में खत्म हो गया है. ICC की ताज़ा लिस्ट के मुताबिक़ न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज़ डेर‍िल म‍िचेल ने नंबर-1 ODI बल्लेबाज़ का स्थान हासिल कर लिया है. 

Advertisement

राम मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण... अयोध्या में उतरेंगे 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन, जनकपुर से आएंगे मेहमान

अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह मनाया जाएगा, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैयारियां जोरों पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दर्जनों वीवीआईपी के आगमन के चलते 60 से अधिक चार्टर्ड विमान अयोध्या में लैंड करेंगे.

Railway News: रेलवे ने फरवरी 2026 तक रद्द कर दीं ये 24 ट्रेनें, कई ट्रेनों के फेरों में भी कमी, देखें लिस्ट

ठंड के मौसम में कोहरे का गहरा असर रेल परिचालन दोनों पर पड़ता है. विज़िबिलिटी घटने से ट्रेनों की रफ़्तार कम हो जाती है. इसी कारण पूर्व मध्य रेल ने 1 दिसम्बर 2025 से 28 फ़रवरी 2026 तक 12 जोड़ी यानी 24 ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

कल हिडमा मारा गया, आज मटुरे समेत 7 और नक्सली ढेर... आंध्र के जंगलों में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन

आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली और GM वालसा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए. संयुक्त ऑपरेशन मंगलवार से जारी था. इंटेलिजेंस ADG महेश चंद्र लड्डा ने बताया कि 4 पुरुष और 3 महिला नक्सली ढेर हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement