scorecardresearch
 

Feedback

राम मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण... अयोध्या में उतरेंगे 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन, जनकपुर से आएंगे मेहमान

अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह मनाया जाएगा, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैयारियां जोरों पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दर्जनों वीवीआईपी के आगमन के चलते 60 से अधिक चार्टर्ड विमान अयोध्या में लैंड करेंगे. इसको लेकर एयरपोर्ट से लेकर शहर तक सुरक्षा एजेंसियों को हाई-अलर्ट पर रखा गया है.

Advertisement
X
अयोध्या में लैंड होंगे 60 से ज्यादा चार्टर्ड विमान. (Photo: Screengrab)
अयोध्या में लैंड होंगे 60 से ज्यादा चार्टर्ड विमान. (Photo: Screengrab)

यूपी के अयोध्या में आगामी 25 नवंबर को राम मंदिर में भव्य समारोह होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता इस समारोह में शामिल होंगे. अधिकारियों का कहना है कि 50-60 से अधिक चार्टर्ड विमान अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके लिए एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में विशेष प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं.

सुरक्षा के मद्देनजर 100 से अधिक अतिरिक्त CISF जवानों की तैनाती की जा रही है. विमानों की लैंडिंग अयोध्या में होगी, जबकि उनकी पार्किंग नजदीकी हवाई अड्डों पर की जाएगी, ताकि भीड़भाड़ और सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए. एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात कर्मचारियों के ड्यूटी चार्ट को दो-स्तरीय वेरीफिकेशन प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा.

हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले होटलों, होम-स्टे और निजी घरों की गहन जांच की जा रही है. VIP मूवमेंट के दौरान विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू रहेगा, जिसमें हर गतिविधि की निगरानी उच्च तकनीकी साधनों से की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली धमाके के बाद मस्जिदों की तलाशी लेने की मांग.(Photo:AI Generated)
अयोध्या में मस्जिदों की तलाशी और CCTV लगाने की मांग, BJP नेता की चिट्ठी 
अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण, रामनगरी कैसे पहुंचे और कहां ठहरें? पूरी ट्रैवल गाइड 
डॉक्टर शाहीन जिनसे मिली वो अयोध्या तक पहुंचे थे. (Photo: ITG)
क्या शाहीन कर रही थी अयोध्या प्लान पर काम? लखनऊ में जिनसे मिली वो सभी पहुंचे थे मंदिर के पास 
Patient's hands and feet tied in Ayodhya hospital (Photo- ITG)
रोटी सामने... हाथ-पांव बंधे: अयोध्या अस्पताल में मरीज के साथ अमानवीय व्यवहार; तोड़ा दम  
अयोध्या में चेकिंग करते पुलिस अधिकारी (Photo ITG)
अयोध्या, काशी सहित पूरे यूपी में अलर्ट...  योगी के आदेश के बाद ग्राउंड जीरो पर उतरे अधिकारी 

Ayodhya More than 60 chartered planes land tight security

दुल्हन की तरह सजी अयोध्या

रामनगरी अयोध्या इस बार ऐसे दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था. राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम-सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है. पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है. मंदिर परिसर, घाट, सड़कों और प्रवेश द्वारों पर जगमगाती रोशनी इस पावन शहर की रौनक बढ़ा रही है.

Advertisement

देश-विदेश से आने वाले अतिथियों के स्वागत में ट्रस्ट और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है. नेपाल के जनकपुर से लेकर यूपी के विभिन्न शहरों तक विशेष अतिथियों को इस ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किया गया है. भोजन और प्रसाद वितरण के लिए 7 स्थानों पर व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ें: Delhi Blast के बाद अयोध्या, मथुरा, काशी, मेरठ सहित पूरे यूपी में अलर्ट...  योगी के आदेश के बाद ग्राउंड जीरो पर उतरे अधिकारी

पूरे परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशाल एलईडी स्क्रीन लगाए जा रहे हैं. मेहमानों के ठहरने के लिए 5000 से अधिक कमरों की व्यवस्था की गई है. इनमें से 1600 कमरे राम मंदिर ट्रस्ट ने विशेष रूप से आरक्षित किए हैं, ताकि किसी भी अतिथि को असुविधा न हो. 

वीआईपी मेहमानों के लिए तैयार हो रहे स्पेशल लाउंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल लाउंज बनाया जा रहा है, जबकि अन्य प्रमुख हस्तियों के लिए 6 वीआईपी लाउंज तैयार हो रहे हैं. अतिथियों से 24 नवंबर तक अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है. मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का विशेष वार्ड और डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम तैनात रहेगी.

क्या बोले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने कहा कि अतिथियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी जाएगी. हर व्यवस्था को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है. विश्व हिंदू परिषद के राजेंद्र सिंह उर्फ पंकज ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, बल्कि एक युगांतकारी अध्याय है. तैयारियां पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं.

Advertisement

दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है. 25 नवंबर के कार्यक्रम में अब मंदिर परिसर के भीतर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी. सभी मेहमानों को सुबह 8 से 10 बजे के बीच प्रवेश करना अनिवार्य होगा. परिसर में विशेष भोजन व्यवस्था होगा.

सुरक्षा में हाईटेक निगरानी सिस्टम लगाए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि अयोध्या 25 नवंबर को केवल एक आयोजन नहीं मनाने जा रही बल्कि एक युग, एक परंपरा और एक दिव्य संस्कृति को फिर से जीवंत करने जा रही है. रामनगरी का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने का समय आ चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement