गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका से लाया गया, NIA ने कस्टडी में लिया, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट ले जाएगी

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई आखिरकार भारत लौट आया है. अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अनमोल को बुधवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया. एयरपोर्ट पर लैंड होते ही NIA की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया, जहां से उसे सीधे पटिलाया हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा. अनमोल पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिद्धू मूसे वाला मर्डर और सलमान खान के घर पर फायरिंग जैसे कई हाई-प्रोफाइल केसों में आरोप हैं.

जानकारी के अनुसार, अनमोल अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट की मदद से भारत से भागा था. वह नेपाल, दुबई, केन्या होते हुए अमेरिका पहुंच गया था, वह से कनाडा के बीच घूमता रहा. बाद में उस पिछले सा अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया था और तब से वह स्थानीय पुलिस की कस्टडी में था.

अमेरिका ने किया डिपोर्ट

अब मंगलवार को अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने में 200 लोगों को भारत डिपोर्ट किया है, जिसमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल है. इन प्रवासियों में पंजाब के दो वांटेड अपराधी भी हैं, जबकि बाकी 197 अवैध प्रवासी हैं.

पूछताछ में होंगे कई खुलासे

एयरपोर्ट पर NIA की टीम ने अनमोल को हिरासत में ले लिया. सूत्रों के अनुसार, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद NIA उसकी कस्टडी लेगी. उसके खिलाफ 18 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें हथियारों की आपूर्ति और लॉजिस्टिक सपोर्ट का आरोप हैं. NIA अधिकारी ने कहा, 'अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य ओवरसीज हैंडलर था. वह एक्सटॉर्शन, थ्रेट्स और असाइनमेंट्स को एन्क्रिप्टेड चैनलों से कंट्रोल करता था. अब उसकी कस्टडी में कई राज खुलेंगे.'

कई मामलों में आरोपी है अनमोल

आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई भारत के कई बड़े मामलों में वांटेड है, जिनमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड. सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस, बाबा सिद्दिकी हत्याकांड और देश के कई राज्यों में दर्ज अन्य गंभीर आपराधिक केस शामिल हैं.

