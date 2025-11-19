PM मोदी 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका होंगे रवाना, G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होंगे. बताया जा रहा है कि वह 22 और 23 नवंबर को महत्वपूर्ण सत्रों में भाग लेंगे. इस दौरान PM मोदी G20 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. शिखर सम्मेलन के समापन के बाद उनके 24 नवंबर तक स्वदेश लौटने की उम्मीद है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी 22 और 23 नवंबर को G20 के सभी महत्वपूर्ण सत्रों में हिस्सा लेंगे. इस दौरान वे कई G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं सरकार प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

सूत्रों ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के इतर पीएम मोदी IBSA (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन भी होने की संभावना है. IBSA तीन लोकतांत्रिक विकासशील देशों का एक मंच है. इस बैठक में तीनों देशों के नेता ग्लोबल साउथ, आपसी सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर गहन बातचीत करेंगे. इसके बाद PM मोदी 24 नवंबर तक स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री के इस दौरे को भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बता दें कि ये G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर हो रहा है. इस बार G20 शिखर सम्मेलन “Solidarity, Equality and Sustainability” की थीम रखा गया है. भारत पिछले साल 2023 में G20 की सफल मेजबानी कर चुका है और इस बार भी वैश्विक आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है.

