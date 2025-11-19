scorecardresearch
 

नीतीश कुमार चुने गए NDA विधायक दल के नेता, 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ

नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया. एनडीए के तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है. नीतीश कुमार थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे.

नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री (Photo: PTI)
नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री (Photo: PTI)

नीतीश कुमार को NDA विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिया गया है. पटना विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया.

सम्राट चौधरी ने नीतीश को एनडीए का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा. नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लगाने का प्रस्ताव रखा. जेडीयू के विजेंद्र यादव ने प्रस्ताव का समर्थन किया. LJPR विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया. इसी के साथ यह तय हो गया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे.

धर्मेंद्र प्रधान ने सभी विधायकों से हाथ उठाकर नीतीश कुमार ने नाम के प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की. वह 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. कल शपथ ग्रहण समारोह होगा. नीतीश कुमार थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की.  भारत की राजनीति ने 2025 का चुनवा ने लंबी लकीर खींची है. एनडीए बिहार की आम जनता की उम्मीद को पूरा करने वाला गंठबंधन है. पीएम कहते हैं कि जो काम करेगा जनता का आशीर्वाद उसे मिलेगा. 

एनडीए की बैठक दल में चिराग पासवान ने कहा कि आज हम सबके लिए हर्ष का दिन है. जनता ने ऐतिहासिक जीत दी है. जो सपना रामविलास पासवान ने देखा था, उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे. सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के मार्गदर्शन से हम उस सपना को पूरा करेंगे. पीएम मोदी और सीएम नीतीश की सोच को हम लोग अगले 5 साल में धरातल पर उतार पाएंगे. महिलाएं और युवाओं को विशेष कर धन्यवाद.

एनडीए विधायक दल की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के लिए बिहार की महिला मतदाताओं को आभार. सीएम नीतीश कुमार का काम का जीत में बड़ा योगदान रहा है.पीएम मोदी और सीएम नीतीश के काम को देख कर जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया. पहली बार घटक दलों में नीचे तक समन्वय बनी थी. लोगों में मैसेज था एनडीए में एकजुटता है. संकल्प पत्र में जो कुछ कहा गया है, मुझे उम्मीद है सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नेतृत्व में हम उस पर खरा उतरेंगे.

जीतन राम मांझी ने बैठक में कहा कि एनडीए के सभी नेता को हृदय से धन्यवाद. आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि संसार में शायद कोई नेता होगा जो लगातार 20 साल तक काम करे और एंटी इंकम्बैंसी नहीं हो.  आज नीतीश कुमार जैसे निर्भीक, ईमानदार और परिवारवाद से दूर जैसे नेता नहीं हैं. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं नीतीश कुमार दीर्घायु हो और लंबे समय तक हम लोगो का नेतृत्व करते रहे.

