Railway News: रेलवे ने फरवरी 2026 तक रद्द कर दीं ये 24 ट्रेनें, कई ट्रेनों के फेरों में भी कमी, देखें लिस्ट

ठंड के मौसम में कोहरे का असर एक ओर जहां आम जनजीवन को प्रभावित करता है वहीं, इसका अच्छा खासा असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ता है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार कम हो जाती है. इसी के चलते पूर्व मध्य रेल से खुलने और गुजरने वाली 12 जोड़ी यानी 24 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है. यह ट्रेनें 1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक रद्द रहेंगी. इसी तरह 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है. वहीं, 14 ट्रेनों के फेरों में कमी कर दी गई है. रेलवे ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है.
Cancelled Trains List: जानें रद्द होने वाली ट्रेनों की लिस्ट
गाड़ी सं. 14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक
गाड़ी सं. 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक
गाड़ी सं. 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्स. - 05.12.25 से 27.02.26 तक
गाड़ी सं. 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्स. - 07.12.25 से 01.03.26 तक
गाड़ी सं. 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस - 02.12.25 से 27.02.26 तक
गाड़ी सं. 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस - 03.12.25 से 28.02.26 तक
गाड़ी सं. 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस - 06.12.25 से 28.02.26 तक
गाड़ी सं. 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस - 04.12.25 से 26.02.26 तक
गाड़ी सं. 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस - 04.12.25 से 26.02.26 तक
गाड़ी सं. 14524 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस - 02.12.25 से 24.02.26 तक
गाड़ी सं. 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस - 03.12.25 से 02.03.26 तक
गाड़ी सं. 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस - 01.12.25 से 28.02.26 तक
गाड़ी सं. 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस - 01.12.25 से 27.02.26 तक
गाड़ी सं. 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस - 03.12.25 से 01.03.26 तक
गाड़ी सं. 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस - 01.12.25 से 23.02.26 तक
गाड़ी सं. 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस - 02.12.25 से 24.02.26 तक
गाड़ी सं. 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस - 04.12.25 से 26.02.26 तक
गाड़ी सं. 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस - 05.12.25 से 27.02.26 तक
गाड़ी सं. 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस - 01.12.25 से 26.02.26 तक
गाड़ी सं. 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस - 02.12.25 से 27.02.26 तक
गाड़ी सं. 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस - 01.12.25 से 02.03.26 तक
गाड़ी सं. 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस - 02.12.25 से 03.03.26 तक
गाड़ी सं. 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक
गाड़ी सं. 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस - 03.12.25 से 27.02.26 तक
परिचालन के फेरों में कमी कर के चलाई जाने वाली ट्रेनें