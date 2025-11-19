Railway News: रेलवे ने फरवरी 2026 तक रद्द कर दीं ये 24 ट्रेनें, कई ट्रेनों के फेरों में भी कमी, देखें लिस्ट

ठंड के मौसम में कोहरे का असर एक ओर जहां आम जनजीवन को प्रभावित करता है वहीं, इसका अच्छा खासा असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ता है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार कम हो जाती है. इसी के चलते पूर्व मध्य रेल से खुलने और गुजरने वाली 12 जोड़ी यानी 24 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है. यह ट्रेनें 1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक रद्द रहेंगी. इसी तरह 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है. वहीं, 14 ट्रेनों के फेरों में कमी कर दी गई है. रेलवे ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है.

Cancelled Trains List: जानें रद्द होने वाली ट्रेनों की लिस्ट

गाड़ी सं. 14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक

गाड़ी सं. 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक

गाड़ी सं. 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्स. - 05.12.25 से 27.02.26 तक

गाड़ी सं. 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्स. - 07.12.25 से 01.03.26 तक

गाड़ी सं. 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस - 02.12.25 से 27.02.26 तक

गाड़ी सं. 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस - 03.12.25 से 28.02.26 तक

गाड़ी सं. 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस - 06.12.25 से 28.02.26 तक

गाड़ी सं. 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस - 04.12.25 से 26.02.26 तक

गाड़ी सं. 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस - 04.12.25 से 26.02.26 तक

गाड़ी सं. 14524 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस - 02.12.25 से 24.02.26 तक

गाड़ी सं. 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस - 03.12.25 से 02.03.26 तक

गाड़ी सं. 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस - 01.12.25 से 28.02.26 तक

गाड़ी सं. 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस - 01.12.25 से 27.02.26 तक

गाड़ी सं. 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस - 03.12.25 से 01.03.26 तक

गाड़ी सं. 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस - 01.12.25 से 23.02.26 तक

गाड़ी सं. 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस - 02.12.25 से 24.02.26 तक

गाड़ी सं. 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस - 04.12.25 से 26.02.26 तक

गाड़ी सं. 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस - 05.12.25 से 27.02.26 तक

गाड़ी सं. 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस - 01.12.25 से 26.02.26 तक

गाड़ी सं. 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस - 02.12.25 से 27.02.26 तक

गाड़ी सं. 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस - 01.12.25 से 02.03.26 तक

गाड़ी सं. 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस - 02.12.25 से 03.03.26 तक

गाड़ी सं. 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक

गाड़ी सं. 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस - 03.12.25 से 27.02.26 तक

परिचालन के फेरों में कमी कर के चलाई जाने वाली ट्रेनें

प्रारंभिक स्टेशन से खुलने वाली इन ट्रेनों का परिचालन इस दिन रहेगा रद्द...

गाड़ी सं. 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस दिनांक 01.12.25 से 26.02.26 तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को रद्द

गाड़ी सं. 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस दिनांक 02.12.25 से 27.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को रद्द

गाड़ी सं. 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस दिनांक 02.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक मंगल, गुरुवार और शनिवार को रद्द

गाड़ी सं. 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 01.03.26 तक प्रत्येक बुध, शुक्र और रविवार को रद्द

गाड़ी सं. 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस दिनांक 07.12.25 से 22.02.26 तक प्रत्येक रविवार को रद्द

गाड़ी सं. 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस दिनांक 09.12.25 से 24.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द

गाड़ी सं. 12317 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस दिनांक 07.12.25 से 22.02.26 तक प्रत्येक रविवार को रद्द

गाड़ी सं. 12318 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 09.12.25 से 24.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द

गाड़ी सं. 12357 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस दिनांक 06.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक शनिवार को रद्द

गाड़ी सं. 12358 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 08.12.25 से 02.03.26 तक प्रत्येक सोमवार को रद्द

गाड़ी सं. 22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस दिनांक 04.12.25 से 26.02.26 तक प्रत्येक गुरुवार को रद्द

गाड़ी सं. 22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीबरथ एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 25.02.26 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द

गाड़ी सं. 12505 कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 25.02.26 तक प्रत्येक रवि और बुधवार को रद्द

गाड़ी सं. 12506 आनंद विहार-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिनांक 05.12.25 से 27.02.26 तक प्रत्येक मंगल एवं शुक्रवार को रद्द

गाड़ी सं. 15483 अलीपुरद्वार-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक बुधऔर शनिवार को रद्द

गाड़ी सं. 15484 दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक 05.12.25 से 27.02.26 तक प्रत्येक शुक्र और सोमवार को रद्द

गाड़ी सं. 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली एक्सप्रेस दिनांक 02.12.25 से 24.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द

गाड़ी सं. 12524 नई दिल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 25.02.26 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द

गाड़ी सं. 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक 06.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक शनिवार को रद्द

गाड़ी सं. 15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक 09.12.25 से 03.03.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द

गाड़ी सं. 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस दिनांक 01.12.25 से 11.02.26 तक प्रत्येक सोम, मंगल और बुधवार को रद्द

गाड़ी सं. 15034 लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस दिनांक 01.12.25 से 11.02.26 तक प्रत्येक सोम, मंगल और बुधवार को रद्द

गाड़ी सं. 15079 पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस 01.12.25 से 01.02.26 तक प्रत्येक रवि, सोम, बुध और शुक्रवार को रद्द

गाड़ी सं. 15080 गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01.12.25 से 01.02.26 तक प्रत्येक रवि, सोम, बुध और शुक्रवार को रद्द

गाड़ी सं. 15074 टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस 03.12.25 से 11.02.26 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द

गाड़ी सं. 15073 सिंगरौली-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 04.12.25 से 12.02.26 तक प्रत्येक गुरुवार को रद्द

गाड़ी सं. 15076 टनकपुर-शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस 02.12.25 से 14.02.26 तक प्रत्येक मंगल और शनिवार को रद्द

गाड़ी सं. 15075 शक्तिनगर-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 03.12.25 से 15.02.26 तक प्रत्येक बुध और रविवार को रद्द

आंशिक रूप से रद्द ट्रेनें

गाड़ी सं. 12177 हावड़ा-मथुरा जं. चंबल एक्सप्रेस 05.12.25 से 27.02.26 तक आगरा कैंट और मथुरा जं. के बीच रद्द रहेगी.

गाड़ी सं. 12178 मथुरा जं.-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस 01.12.25 से 23.02.26 तक मथुरा जं. और आगरा कैंट के बीच रद्द रहेगी.

