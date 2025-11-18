scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. वहीं, कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा एनकाउंटर में मारा गया.

सलमान खान के घर फायरिंग मामले में आरोपी है अनमोल बिश्नोई (File Photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 18 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. वहीं, कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा एनकाउंटर में मारा गया. इन खबरों के अलावा, दिल्ली में दो सीआरपीएफ स्कूलों को बम की धमकी मिली. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

अमेरिका से भारत लाया जा रहा लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में है आरोपी

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. अनमोल बिश्नोई कई गंभीर अपराधों में आरोपी है. उस पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है. 

टॉप नक्सल कमांडर हिडमा का पत्नी सहित खात्मा, सुकमा एनकाउंटर में कुल 6 नक्सली ढेर, 50 लाख का था इनामी

कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा को सुरक्षाबलों ने मार गिराया. 43 वर्षीय हिडमा दरभा घाटी नरसंहार और 2017 सुकमा हमले सहित 26 से अधिक हमलों का आरोपी था. सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जारी है.

दिल्ली में फिर बम धमकी से हड़कंप... दो CRPF स्कूल और साकेत-रोहिणी कोर्ट को भेजे ईमेल

दिल्ली के द्वारका और प्रशांत विहार स्थित दो CRPF स्कूलों को ईमेल के जरिए बम धमकी मिली. इसी तरह साकेत और रोहिणी कोर्ट को भी धमकी संदेश भेजे गए. सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने मौके पर जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

Google का बड़ा ऐलान, अब 99.9 परसेंट सही होगी बारिश-आंधी की भविष्यवाणी, लॉन्च हुआ नया AI मॉडल

Google ने अपनी नई सर्विस को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम WeatherNext 2 है. यह AI बेस्ड मौसम को लेकर भविष्यवाणी करेगा, जिसको लेकर खुद कंपनी का दावा है कि यह 99.9 परसेंट सटीक साबित होगी.  

Railway Jobs 2025: बिना परीक्षा रेलवे में नौकरी का मौका, आज से आवेदन शुरू

दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) ने अपरेंटिस के 1,785 पदों पर भर्ती निकाली है. ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर 2025 से शुरू होंगे और अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 है. योग्य उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. 

MP सरकार ने वापस खींचे कदम... उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए लैंड पूलिंग निरस्त, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला 

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए लागू की गई लैंड पूलिंग योजना को किसानों के भारी विरोध के बाद निरस्त कर दिया. यह फैसला भारतीय किसान संघ के बड़े प्रदर्शन से एक दिन पहले लिया गया.

Babar Azam: पाकिस्तानी बल्लेबाज ने की 'शर्मनाक' हरकत, ICC ने ल‍िया एक्शन, कट गई इतनी मैच फीस

पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में ICC आचार संहिता के आर्टिकल 2.2 का उल्लंघन करने पर झटका लगा है. ग़ुस्से में क्रिकेट इक्विपमेंट का दुरुपयोग करने पर उन पर मैच फ़ीस का 10% जुर्माना लगाया गया है.

X Down: एक्स, फेसबुक और ChatGPT समेत कई साइट्स डाउन... सर्वर में आई थी दिक्कत

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म X और इंटरनेट इंफ़्रास्ट्रक्चर कंपनी क्लाउडफ़्लेयर दुनिया भर में डाउन होने की शिकायतों से घिरे हैं. हज़ारों यूज़र्स ने X ऐप एक्सेस न होने और कंटेंट न दिखने की समस्या बताई.

UP TGT Exam Postponed: एक बार फिर स्थगित हुई परीक्षा, दिसंबर में होने थे एग्जाम

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन लिखित परीक्षा को एक बार फिर स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी. अब ये परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर नहीं होंगी.  

Delhi Pollution: दमघोंटू हवा का कहर! जहरीली धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR, AQI 400 के पार

दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी बेहद खराब होने के साथ आसमान में जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है. जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है. मंगलवार को सुबह 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी का औसत AQI 341 दर्ज किया गया.

