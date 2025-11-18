पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आज़म को आईसीसी की आचार संहिता ( ICC Code of Conduct) का उल्लंघन करने पर बड़ा झटका दिया है. श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक करने पर उन पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है.

31 साल के बाबर को ICC Code of Conduct के आर्टिकल 2.2 का दोषी पाया गया है, जो इंटरनेशनल मैच के दौरान क्रिकेट इक्विपमेंट, कपड़ों या ग्राउंड फिटिंग्स का दुरुपयोग करने से जुड़ा है. यानी गुस्से में बैट, पैड, स्टंप या किसी भी उपकरण के साथ गलत व्यवहार को ये नियम कवर करता है.

ICC ने बाबर के खाते में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ दिया है. पिछले 24 महीनों में यह बाबर का पहला अपराध है, इसलिए सजा हल्की रही. लेकिन अगर डिमेरिट प्वाइंट्स बढ़ते हैं, तो भविष्य में बैन तक लग सकता है.

मैच के दौरान गुस्से में किए गए इस व्यवहार ने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को भी चौंका दिया है. हालांकि बाबर ने मैच रेफरी की कार्रवाई को स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. यह घटना पाकिस्तान की पारी के 21वें ओवर में घटी जब बाबर ने आउट होने के बाद क्रीज छोड़ने से पहले अपने बल्ले से स्टंप्स पर गेंद मार दी.

मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और राशिद रियाज, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, चौथे अंपायर फैसल आफरीदी ने लेवल चार्ज (अपराध बताए) किए जबकि एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के अली नकवी ने प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा. बाबर ने भी अपराध स्वीकार किया और प्रतिबंध स्वीकार कर लिया, जिससे औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता समाप्त हो गई. लेवल 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार, अधिकतम दंड खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं.

16 नवंबर को हुए इस मुकाबले में बाबर आजम 52 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेलकर आउट हुए थे. बाबर ने बल्ले से मुख्य भूमिका निभाई और सीरीज में सर्वाधिक 165 रन बनाए, जिसमें रिकॉर्ड 20वां वनडे शतक भी शामिल था. वहीं पाक‍िस्तानी टीम ने 6 विकेट से 32 गेंद शेष रहते हुए जीत दर्ज की. खास बात यह रही कि इस मुकाबले को जीतकर पाकिस्तान ने श्रीलंका का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया.

