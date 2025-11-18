scorecardresearch
 

Google का बड़ा ऐलान, अब 99.9 परसेंट सही होगी बारिश-आंधी की भविष्यवाणी, लॉन्च हुआ नया AI मॉडल

Google ने वेदर फॉरकास्ट के लिए Weather Next 2 को लॉन्च कर दिया है. यह एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है. गूगल ने इसको लेकर बताया है कि इसका पूर्वानुमान 99.9 परसेंट तक एक्युरेट हो सकती है. इसको इसको Search, Gemini और Pixel फोन्स में शामिल किया जाएगा.

मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाएगा गूगल का नया सिस्टम. ( File Photo: Getty Image)
मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाएगा गूगल का नया सिस्टम. ( File Photo: Getty Image)

Google ने अपनी नई सर्विस को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम WeatherNext 2 है. यह AI बेस्ड मौसम को लेकर भविष्यवाणी करेगा, जिसको लेकर खुद कंपनी का दावा है कि यह 99.9 परसेंट सटीक साबित होगी. 

कंपनी लंबे समय से इम मॉडल पर काम कर रही थी और अब इसको Search, Gemini और Pixel फोन्स में शामिल करने जा रही है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

पुराने मॉडल की तुलना में कई गुना तेज 

न्यू मॉडल को लेकर कंपनी ने बताया है कि यह पुराने मॉडल की तुलना में कई गुना तेज और सटीक है. AI बेस्ड वेदर फॉरकास्ट रिसर्च लैब्स से निकलकर करोड़ों यूजर्स के पास पहुंचेगा. 

Google लंबे समय से कर रहा है काम 

गूगल लंबे समय से AI बेस्ड मौसम टेक्नोलॉजी पर काम कर है और अब WeatherNext 2 के साथ यह काम पूरा हो चुका है. इसको लेकर कंपनी ने बताया है कि यह वेदर फॉरकास्ट ज्यादा सटीक और बेहतर होगा. अब गूगल तापमान, बारिश और हवा की गति का पूर्वानुमान लगा सकेगी. 

Advertisement

परफोर्मेंस में हुआ जबरदस्त सुधार 

जहां पारंपरिक फिजिक्स-बेस्ड मॉडल किसी फोरकास्ट को तैयार करने में कई घंटे का लगा देते हैं, वहीं Google के TPU चिप अब इसी काम एक मिनट से भी कम समय में पूरा कर सकेंगे. इससे ना सिर्फ आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि उन इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा, रियल टाइम और हाई रेजॉल्यूशन पूर्वानुमान पर निर्भर करते हैं. 

Google अब अपने WeatherNext 2 को मुख्य प्लेटफॉर्म जैसे मैप्स, सर्च, जेमिनाई और Pixel Weather मे शामिल करेगा. एंटरप्राइज यूजर्स के लिए अर्ली एक्सेस प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा. 

