scorecardresearch
 

Feedback

UP TGT Exam Postponed: एक बार फिर स्थगित हुई परीक्षा, दिसंबर में होने थे एग्जाम

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिसंबर में होने वाली टीजीटी चयन लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है. बताया जा रहा है कि जल्द ही परीक्षाओं की नई तारीख जारी की जाएगी.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश में टीजीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. (Photo: Getty)
उत्तर प्रदेश में टीजीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. (Photo: Getty)

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) चयन लिखित परीक्षा को एक बार फिर स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी. अब ये परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर नहीं होंगी.

आयोग की आज हुई बैठक में इस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. आयोग के उप सचिव ने इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि आगामी परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी. खास बात ये है कि परीक्षा इससे पहले भी स्थगित की जा चुकी है और लंबे वक्त से परीक्षा नहीं हो पा रही है. बताया जा रहा है कि परीक्षा की नई तिथि संबंधी आगे की जानकारी आयोग की ओर से औपचारिक रूप से जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी. 

कई बार हो चुकी हैं स्थगित

सम्बंधित ख़बरें

Sister, please talk to CM Yogi and help us get justice.
शिक्षक भर्ती: मायावती के घर पहुंचे अभ्यर्थी, बोले- 'बहन जी न्याय दिलाएंगी' 
UP CM Yogi Adityanath
TET को लेकर बड़ा फैसला, SC में रिवीजन याचिका दाखिल करेगी योगी सरकार 
Unemployed individuals continue to protest regarding the 69,000 teacher recruitment in Uttar Pradesh.
UP: 69000 शिक्षक भर्ती पर 7 साल से संघर्ष, शिक्षा मंत्री के घर पर प्रदर्शन जारी 
विधानसभा के बाहर रात भर धरना देने वाले शिक्षकों ने अपनी मांगों को विस्तार से बताया (Photo: Screengrab)
एक तरफ यूपी विधानसभा के अंदर रातभर हुई चर्चा ताे दूसरी तरफ शिक्षकों ने बाहर दिया धरना, जानिए क्यों  
UPPSC TGT Teacher Vacancy 2025
UPPSC TGT Recruitment: कैसा होगा 7466 पदों पर सेलेक्शन, मिलेगी इतनी सैलरी 

बता दें कि साल 2022 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और 3539 पदों के लिए भर्ती होनी थी. आयोग की ओर ये परीक्षा स्थगित करवाए जाने के फैसले से पहले ही बताया जा रहा था परीक्षा इस बार भी स्थगित हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले परीक्षा जुलाई में होनी थी और परीक्षा नहीं हो पाई. इसके बाद दिसंबर में परीक्षा आयोजित होनी थी, मगर फिर से परीक्षा टल गई है. इसके अलावा अप्रैल, मई में परीक्षा की तारीखें प्रस्तावित हो चुकी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement