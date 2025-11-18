UP TGT Exam Postponed: एक बार फिर स्थगित हुई परीक्षा, दिसंबर में होने थे एग्जाम

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) चयन लिखित परीक्षा को एक बार फिर स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी. अब ये परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर नहीं होंगी.

आयोग की आज हुई बैठक में इस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. आयोग के उप सचिव ने इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि आगामी परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी. खास बात ये है कि परीक्षा इससे पहले भी स्थगित की जा चुकी है और लंबे वक्त से परीक्षा नहीं हो पा रही है. बताया जा रहा है कि परीक्षा की नई तिथि संबंधी आगे की जानकारी आयोग की ओर से औपचारिक रूप से जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी.

कई बार हो चुकी हैं स्थगित

बता दें कि साल 2022 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और 3539 पदों के लिए भर्ती होनी थी. आयोग की ओर ये परीक्षा स्थगित करवाए जाने के फैसले से पहले ही बताया जा रहा था परीक्षा इस बार भी स्थगित हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले परीक्षा जुलाई में होनी थी और परीक्षा नहीं हो पाई. इसके बाद दिसंबर में परीक्षा आयोजित होनी थी, मगर फिर से परीक्षा टल गई है. इसके अलावा अप्रैल, मई में परीक्षा की तारीखें प्रस्तावित हो चुकी हैं.

