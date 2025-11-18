Railway Jobs 2025: बिना परीक्षा रेलवे में नौकरी का मौका, आज से आवेदन शुरू

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway – SER) ने अपरेंटिस के 1,785 पदों पर भर्ती निकाली है. इसका ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर 2025 से शुरू होगा. यदि आप 10वीं पास हैं और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 है. चलिए जानते हैं पूरी प्रक्रिया.

यहां चेक करें शैक्षणिक योग्यता

इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास की डिग्री होनी चाहिए. 10वीं में कम से कम 50% अंक होने चाहिए. इसके साथ ही आपके पास संबंधित ट्रेड में NCVT / SCVT से ITI प्रमाणपत्र होना जरूरी है.

क्या होनी चाहिए आयु सीमा

1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

आयु की गणना मैट्रिक / जन्म प्रमाणपत्र पर दर्ज जन्मतिथि के आधार पर होगी.

क्या है चयन प्रक्रिया (Selection Process)

इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा. मेरिट 10वीं के प्रतिशत के आधार पर बनेगी. प्रतिशत निकालते समय सभी विषयों को जोड़ा जाएगा. ट्रेड–वार अलग–अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी

कितना लगेगा आवेदन शुल्क (Application Fee)

इस पोस्ट पर आवेदन के लिए ₹100 शुल्क देना होगा

इन उम्मीदवारों को नहीं लगेगा आवेदन शुल्क

SC

ST

दिव्यांगजन (PwD)

सभी श्रेणी की महिलाएं

शुल्क का भुगतान इस माध्यम से किया जा सकता है:

डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड

नेट बैंकिंग

UPI

ई–वॉलेट

कैसे आवेदन करें?

उम्मीदवार SER RRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

