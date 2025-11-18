scorecardresearch
 

Feedback

X Down: एक्स, फेसबुक और ChatGPT समेत कई साइट्स डाउन... सर्वर में आई थी दिक्कत

X Platform Down: हजारों यूजर्स ने एक्स और क्लाउडफ्लेयर दोनों ही प्लेटफॉर्म के साथ इश्यूज आने की जानकारी दी है. कई यूजर्स इन दोनों प्लेटफॉर्म पर आने वाली समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जल्दी से डाउन डिटेक्टर पर रिपोर्ट लॉग कर रहे हैं.

Advertisement
X
X यूजर्स को फिर झटका, दुनियाभर में सर्वर डाउन (File Photo: ITG)
X यूजर्स को फिर झटका, दुनियाभर में सर्वर डाउन (File Photo: ITG)

दुनियाभर में हजारों यूजर्स के लिए X (ट्विटर), फेसबुक सहित कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स और म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप स्पॉटिफाई डाउन हो गए हैं. कई यूजर्स ने एप्लिकेशन का उपयोग करने में समस्याओं की रिपोर्ट दी है. कई प्लेटफॉर्म्स के सर्वर क्लाउडफ्लेर (CloudFlare) पर होस्ट किए गए हैं, जो वेबसाइट्स को साइबर हमलों से बचाने और कंटेंट को तेज़ी से लोड करने में मदद करता है. अब धीरे-धीरे यूजर्स को सर्विसेज मिलना शुरू हो गई हैं.

X यूजर्स ने बताया है कि वे न तो ऐप को सही ढंग से एक्सेस कर पा रहे हैं और न ही कंटेंट देख पा रहे हैं. इस डाउनटाइम के कारण उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

क्लाउडफ्लेर के डाउन होने से इंटरनेट के एक बड़े हिस्से पर असर पड़ा है, क्योंकि यह वेबसाइटों को सुरक्षित और तेज रखने के लिए एक प्रमुख सेवा प्रदाता है. यूजर्स इस समस्या को तुरंत ठीक करने की मांग कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Red Fort blast
सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर ब्रेनवॉश का खेल... स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा कर रहा था आतंकी उमर 
Indian Sikh woman, Pakistan
सोशल मीडिया पर दोस्ती, धार्मिक यात्रा का बहाना... सरबजीत PAK जाकर बनी नूर हुसैन, रचाया निकाह 
Bihar Election Voting
बिहार में कैसे बढ़ गई वोटर्स की संख्या? सोशल मीडिया पर उठे सवालों का EC ने दिया जवाब 
Rohini police arrested Bunty for the murder of Delhi Jal Board official Suresh Kumar Rathi on October 31, 2025.
दिल्ली विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, असम में पांच लोग गिरफ्तार 
Elon Musk and Jeff Bezos
Elon Musk और जेफ बेजोस के बीच छिड़ी बहस, कहा 'कॉपीकैट' 

क्लाउडफ्लेर है मुख्य वजह

कई सोशल मीडिया साइट्स और ऐप्स के सर्वर क्लाउडफ्लेर पर होस्ट होने के कारण बड़े पैमाने पर आउटेज आया है. क्लाउडफ्लेर वेबसाइटों के लिए एक डोमेन नेम सर्वर (DNS) और एक डायरेक्टरी के रूप में कार्य करता है. हाल के महीनों में मास आउटेज से जुड़ा एक टूल भी रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Elon Musk का बड़ा ऐलान, आ गया X Chat, WhatsApp और Arattai से होगा मुकाबला

वेबसाइट एक्सेस करने पर एरर

इंटरनेट इस्तेमाल करते समय यूजर्स को कुछ वेबसाइट एक्सेस करने पर एरर कोड 500 दिखाई दे रहा है. यह कोड सीधे सर्वर या वेबसाइट के कोड में समस्याओं की ओर इशारा करता है. इस डाउनटाइम के कारण सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग सेवाएं बाधित हुई हैं.

द इंडिपेंडेंट के मुताबिक, क्लाउडफ्लेयर को इस तकनीकी खराबी की जानकारी है, जिससे कई वेबसाइटें प्रभावित हुई हैं. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा, "क्लाउडफ्लेयर को इस समस्या की जानकारी है और वह इसकी जांच कर रहा है, जिसका संभावित रूप से कई कस्टमर्स पर असर पड़ सकता है." क्लाउडफ्लेयर ने आगे कहा, "ज्यादा जानकारी उपलब्ध होने पर आगे की जानकारी दी जाएगी."

क्लाउडफ्लेयर सर्विसेज का उपयोग करने वाली वेबसाइटों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले यूजर्स को यह मैसेज दिखाया गया, "क्लाउडफ्लेयर के नेटवर्क पर आंतरिक सर्वर त्रुटि है, कृपया कुछ मिनट बाद पुनः प्रयास करें." रिपोर्ट के मुताबिक, यह खराबी भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे शुरू हुई. क्लाउडफ्लेयर मौजूदा वक्त में इस समस्या की जांच कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement