टॉप नक्सल कमांडर हिडमा का पत्नी सहित खात्मा, सुकमा एनकाउंटर में कुल 6 नक्सली ढेर, 50 लाख का था इनामी

Top Maoist Commander Madvi Hidma killed: छत्तीसगढ़ के सुकमा में चल रही मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी राजे के मारे जाने की खबर है. हिडमा पर 50 लाख रुपए का इनाम था. अब तक 6 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है.

26 हमलों का था जिम्मेदार कुख्यात हिडमा.(File Photo:ITG)
कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा (43) को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया है. एनकाउंटर में उसकी पत्नी राजे भी मारी गई. 43 साल का हिडमा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था.

छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर के जंगलों में यह बड़ा एनकाउंटर हुआ. आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के मारेदुमिल्ली के पास सुबह 6 से 7 बजे के बीच सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच फयरिंग हुई. इसमें कुल 6 नक्सली मारे गए.

इनमें साउथ बस्तर बटालियन (CCM मेंबर) माडवी हिडमा, उसकी पत्नी राजे, लकमल, कमलू, मल्ला, देवे (हिडमा का गार्ड) शामिल हैं. सुरक्षाबलों ने मारे गए नक्सलियों से दो AK47, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल बरामद की है.

पिछले कुछ हफ़्तों से, AP SIB और इंटेलिजेंस इनपुट्स ने खास तौर पर AP-छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर के पास नक्सलियों के मूवमेंट का इशारा किया है और उसी इनपुट्स पर यह ऑपरेशन किया और यह सुरक्षाबलों को कामयाबी मिली. कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं.  

कौन था हिडमा? 
    •    जन्म: 1981, पूवर्ति, सुकमा (छत्तीसगढ़)
    •    पद: PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख, नक्सलियों की सबसे घातक हमलावर यूनिट.
    •    वह CPI (माओवादी) की सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य था.
    •    वह बस्तर क्षेत्र से सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी था.
    •    उसके सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था.
    •    हिडमा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे (राजक्का) भी मारी गई.
    •    असली नाम: संतोष

कुख्यात हिडमा समेत पत्नी राजे का खात्मा.

मुख्य हमले जिनमें वह शामिल था:
    •    2010 दंतेवाड़ा हमला: 76 सीआरपीएफ जवान शहीद
    •    2013 झीरम घाटी नरसंहार: 27 लोग मारे गए, जिनमें शीर्ष कांग्रेसी नेता शामिल
    •    2021 सुकमा-बीजापुर मुठभेड़: 22 सुरक्षा कर्मी शहीद.

अमित शाह ने दी सुरक्षाबलों को बधाई 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों को 30 नवंबर 2025 तक हिडमा को मार गिराए जाने की डेडलाइन दी थी, जिसके बाद आज यह बड़ा ऑपरेशन हुआ है. नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों को बधाई दी है. 

---- समाप्त ----
