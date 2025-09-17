Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. वहीं, पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस की ओर से अपलोड PM मोदी और उनकी मां के AI वीडियो पर सख्त रुख अपनाया है. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, पहले ही थ्रो में किया क्वालिफाई



भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 84.85 मीटर का भाला फेंककर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया. उन्होंने पहले ही थ्रो में 84.50 मीटर के क्वालीफिकेशन मार्क को पार किया.

कांग्रेस को झटका, PM मोदी की मां का AI वीडियो तुरंत हटाने का पटना HC ने दिया निर्देश



पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के AI वीडियो पर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने कांग्रेस को तुरंत इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने का निर्देश दिया.

'युद्ध खत्म करने के लिए...', ट्रंप ने ऐसा क्या कहा कि नरम पड़ गया रूस?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते की शुरुआत में रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी. उन्होंने यूरोपीय देशों से रूसी तेल खरीद बंद करने का आग्रह किया. इसके बाद रूस ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर अहम टिप्पणी की है.

DUSU चुनाव की वोटिंग कल, क्या टूटेगा 17 साल पुराना रिकॉर्ड? जानें- मैदान में कौन-कौन



दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद की रेस में 9 प्रत्याशी हैं. दो प्रमुख संगठन महिला उम्मीदवारों पर दांव लगा रहे हैं और कुल 3 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं. गुरुवार सुबह वोटिंग होगी और 19 सितंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे.

यूपी में 7 IPS अफसरों के तबादले... लखनऊ, नोएडा, कानपुर और गाजियाबाद में नए डीसीपी और डीआईजी नियुक्त



उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है. सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. कई कमिश्नरेट और जिलों में अधिकारियों की तैनाती हुई है.



ICC No.1 T20i Bowler: वरुण चक्रवर्ती ने रचा इत‍िहास, पहली बार बने दुन‍िया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज... बुमराह-ब‍िश्नोई भी कर चुके हैं ऐसा



एश‍िया कप 2025 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के म‍िस्ट्री स्प‍िनर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन के दम पर ICC मेन्स T20I गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है. आजतक के अनुसार, वरुण चक्रवर्ती पहली बार इस फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज बने हैं.

मुंबई में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को मिली हरी झंडी, विपक्ष ने फैसले पर जताई आपत्ति



क़रीब दो साल बाद महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी पर बैन हटा दिया गया है. फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम 2025 जारी कर इसे वैध किया है.

वाराणसी में दुग्धाभिषेक, दिल्ली में ब्लड डोनेशन...PM मोदी के जन्मदिन पर शहर-शहर कार्यक्रम



पीएम मोदी ने आज अपना 75वां जन्मदिन मनाया. देश-दुनिया के नेताओं और अभिनेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. बीजेपी ने इसे ‘सेवा पखवाड़ा’ के रूप में मनाने की घोषणा की.

'वक्त आने वाला है जब...', पहलगाम हमले के साजिशकर्ता की भारत को धमकी, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया



पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कासुरी ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और इसके संसाधन उसके होंगे. इसपर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं.

बिहार के बाद अब दिल्ली में भी वोटर लिस्ट रिवीजन, चुनाव आयोग ने अपलोड की 2002 की वोटर लिस्ट



चुनाव आयोग बिहार के बाद दिल्ली में वोटर लिस्ट रिवीजन कराने जा रहा है. इसके लिए आयोग ने 2002 के एसआईआर की वोटर लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

