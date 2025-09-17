scorecardresearch
 

Feedback

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, पहले ही थ्रो में किया क्वालिफाई

क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही थ्रो में ये कमाल किया. दरअसल, 84.50 मीटर क्वालीफिकेशन मार्क था. लेकिन नीरज चोपड़ा ने 84.85 मीटर की दूरी का भाला फेंका. गुरुवार यानी की कल फाइनल खेला जाएगा.

Advertisement
X
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा (Credit: ITG)
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा (Credit: ITG)

भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 84.85 मीटर की दूरी का भाला फेंककर टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है. बुधवार को क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही थ्रो में ये कमाल किया. दरअसल, 84.50 मीटर क्वालीफिकेशन मार्क था. लेकिन नीरज चोपड़ा ने 84.85 मीटर की दूरी का भाला फेंका. गुरुवार यानी की कल फाइनल खेला जाएगा. जहां नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम का आमना-सामना हो सकता है.

दिलचस्प बात यह रही कि नीरज चोपड़ा के अलावा किसी भी एथलीट ने पहले राउंड में सीधे क्वालीफिकेशन हासिल नहीं किया. बता दें कि नीरज चोपड़ा के ग्रुप में कुल 6 एथलीट हैं. भारतीय भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा अब फाइनल मुकाबले में गुरुवार को उतरेंगे.

उनके सामने अपनी बादशाहत बचाने की चुनौती होगी. वहीं, पाकिस्तान के अरशद नदीम से भी उनका मुकाबला होगा. पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों एक ही मंच पर उतरेंगे. पेरिस में अरशद ने 92.97 मीटर थ्रो कर स्वर्ण जीता था, जबकि नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.45 मीटर रहा और उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा. 

यह भी पढ़ें: World Athletics Championship: अब नीरज चोपड़ा vs नदीम... Handshake विवाद के बीच इस दिन होगा आमना-सामना

सम्बंधित ख़बरें

Neeraj Chopra and Arshad Nadeem
अब नीरज चोपड़ा vs नदीम... Handshake विवाद के बीच इस दिन होगा आमना-सामना 
Neeraj Chopra and Arshad Nadeem
नीरज vs अरशद... क्या Handshake व‍िवाद जैवल‍िन के मैदान में भी द‍िखेगा?  
Earthquake
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में आमने-सामने होंगे.
नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम टकराएंगे, कब और कहां होगी भ‍िड़ंत? 
Neeraj Chopra
नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में दूसरे नंबर पर रहे, वेबर बने चैम्पियन 
Advertisement

अरशद और नीरज में किसका पलड़ा भारी

नीरज चोपड़ा ने 2023 में हंगरी में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 88.17 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड जीता था. वहीं, अरशद डिफेंडिंग ओलिंपिक चैंपियन हैं.उन्होंने पेरिस ओलिंपिक में 92.97 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड जीता था.तब नीरज को सिल्वर से संतोष करना पड़ा था. इस ओलंपिक भिड़ंत के बाद पहली बार दोनों दिग्गज आमने-सामने हो सकते हैं.

क्या दिखेगा नो हैंडशेक विवाद?

बता दें कि क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज को 19 सदस्यीय ग्रुप ए में रखा गया था, जिसमें वेबर, वाल्कोट, वाडलेज और सचिन यादव शामिल थे. वहीं, ग्रुप बी में अरशद नदीम, पीटर्स, येगो, दा सिल्वा, रोहित यादव, यशवीर सिंह और श्रीलंका के उभरते खिलाड़ी रमेश थरंगा पथिरगे हैं. 84.50 मीटर का निशान पार करने वाले या टॉप-12 थ्रोअर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे.

ऐसे में ये देखना दिलच्सप होगा कि क्या अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा एक-दूसरे से हाथ मिलाते हैं या नहीं. दरअसल, एशिया कप में रविवार को हुए भारत-पाक मैच के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement