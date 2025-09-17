वाराणसी में दुग्धाभिषेक, दिल्ली में ब्लड डोनेशन...PM मोदी के जन्मदिन पर शहर-शहर कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर देश-दुनिया के तमाम नेता-अभिनेता पीएम को शुभकामनाएं दे रहे हैं.साथ ही पूरे देश में उनके समर्थकों और चाहने वालों ने बड़े उत्साह और आध्यात्मिकता के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस अवसर को 'सेवा पखवाड़ा' के रूप में मनाने की घोषणा की जो 2 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान देशभर में स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, बौद्धिक सम्मेलन और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने वाले मेलों जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

इसी क्रम में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया. प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम और शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 75 वेदपाठी बटुकों ने पारंपरिक वेशभूषा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का पूजन-अर्चन और दुग्धाभिषेक किया.

इस दौरान शंख ध्वनि और मोदी-मोदी के नारे गूंजते रहे. बटुकों ने हाथों में पीएम मोदी की तस्वीरें थाम कर उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की.

PM की दीर्घायु के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान

वाराणसी शहर दक्षिणी के बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी ने कहा,'पीएम मोदी के हृदय में मां गंगा के प्रति अपार श्रद्धा और समर्पण है. इसलिए हमने उनके दीर्घायु और राष्ट्र की प्रगति के लिए यह आध्यात्मिक अनुष्ठान किया.'

कार्यक्रम संयोजक और बीजेपी महानगर कार्यसमिति सदस्य डॉ. पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर पुरुष सूक्त का पाठ भी किया गया जो पीएम मोदी को समर्पित था.

कर्तव्य पथ पर ब्लड डोनेशन

पीएम के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली सरकार ने कर्तव्य पथ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया,जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ हिस्सा लिया.

रेखा गुप्ता ने कहा, 'हमारे खून की हर बूंद देश को समर्पित है. मैंने पहला यूनिट रक्तदान किया, क्योंकि हमें वही करना चाहिए जो हम कहते हैं.'

उन्होंने प्रधानमंत्री के सेवा संदेश को दोहराते हुए कहा कि पीएम मोदी ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके लिए जनता उन्हें थैंक्यू मोदी जी कह रही है.

देश-विदेश से शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और असाधारण नेतृत्व ने देश में बड़े लक्ष्य हासिल करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया है.

उन्होंने कहा, 'आज वैश्विक समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में विश्वास व्यक्त कर रहा है.'

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पीएम को बधाई दी.

अमित शाह ने कहा कि मोदी ने पिछले पांच दशकों से जनकल्याण के लिए अथक परिश्रम किया है और 'राष्ट्र पहले' की भावना के प्रतीक हैं.

नड्डा ने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिला है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पीएम को शुभकामनाएं दीं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी को 1.4 अरब भारतीयों की आशाओं का प्रतीक बताया.

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी पीएम को बधाई दी.

PM का मध्य प्रदेश दौरा

इस अवसर पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के धार में एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करने पहुंचे, जिसका फोकस महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर है. वे आदिवासी आबादी पर केंद्रित कई विकास कार्यक्रमों का भी शुभारंभ करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी भारत के तीसरे सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहने वाले पीएम हैं. वह लगातार कार्यकाल के मामले में दूसरे स्थान पर हैं. इसके अलावा 2014 से उनके नेतृत्व में बीजेपी ने अभूतपूर्व विस्तार और चुनावी सफलता हासिल की. 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिलीं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है.

