ICC No.1 T20i Bowler: वरुण चक्रवर्ती ने रचा इत‍िहास, पहली बार बने दुन‍िया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज... बुमराह-ब‍िश्नोई भी कर चुके हैं ऐसा

एश‍िया कप 2025 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के म‍िस्ट्री स्प‍िनर चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन के दम पर ICC मेन्स T20I गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है. वो पहली बार इस फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज बने हैं.

वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 टी20 गेंदबाज बन गए हैं (Photo: AP)
Varun Chakravarthy; ICC Men’s T20I Rankings: 'म‍िस्ट्री स्प‍िनर' और 'गेंद के जादूगर' वरुण चक्रवर्ती ने ICC टी20 इंटरनेशनल की ताजा रैंकिंग में धमाका किया है. अपने कमाल की गेंदबाजी के बदौलत ICC मेन्स T20I बॉल‍िंग रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. वरुण को यह बड़ी उपलब्धि एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के पहले दो मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद हासिल हुई है, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जा रहा है. 

34 साल के वरुण चक्रवर्ती ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की तरह कमाल कर दिया. जो टी20 इंटरनेशनल में भारत के नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं. UAE के खिलाफ दो ओवर में सिर्फ 4 रन देकर 1 विकेट और पाकिस्तान के खिलाफ चार ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट की किफायती स्पेल से उन्होंने रैंकिंग में तीन पायदान की छलांग लगवाई.
 
चक्रवर्ती का इससे पहले का सर्वश्रेष्ठ स्थान फरवरी 2025 में था, जब वो दूसरे नंबर पर पहुंचे थे. इस बार उन्होंने न्यूजीलैंड के जैकब डफी को पीछे छोड़ते हुए ICC रैंकिंग के सबसे ऊपर के स‍िंहासन पर कब्जा किया. जैकब डफी मार्च से इस रैंकिंग में नंबर 1 थे, लेकिन अब चक्रवर्ती ने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय स्पिन की ताकत आज भी बुलंद है. 

स्प‍िनर्स का ICC रैंक‍िंग में जलवा 
श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान थुषारा ने छठे स्थान पर रैंकिंग में 6 पायदान की छलांग लगाई है. इसके अलावा इस रैंक‍िग में स्पिनरों की भी धाक बढ़ी है.  पाकिस्तान के सफियांन मुकीम ने चार स्थान की बढ़त बनाकर 11वां स्थान हासिल किया है, जबकि अबरार अहमद ने 11 स्थान ऊपर उठकर करियर का सर्वश्रेष्ठ 16वां स्थान हासिल किया. भारत की तरफ से अक्षर पटेल एक स्थान ऊपर उठकर 12वें पायदान पर पहुंच गए, वहीं कुलदीप यादव ने पूरे 16 पायदान की छलांग लगाकर 23वां स्थान हास‍िल कर ल‍िया है. अफगानिस्तान के नूर अहमद ने भी आठ स्थान की प्रगति करते हुए 25वें स्थान पर जगह बनाई है. 
अभ‍िषेक शर्मा नंबर 1 रैंकिंग पर बरकरार 
एशिया कप 2025 में भारत के लेफ्ट हैंडेड ओपनर अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजी रैंकिंग में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. यूएई के खिलाफ 16 गेंदों पर 30 रन और पाकिस्तान के खिलाफ 13 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारियों से उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. अब टॉप 10 में अभ‍िषेक शर्मा के अलावा 3 भारतीय बल्लेबाज हैं. त‍िलक वर्मा 2 स्थान ग‍िरकर चौथे नंबर पर और सूर्यकुमार यादव एक स्थान फ‍िसलकर सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं. 

वैसे अभ‍िषेक ने इस शानदार प्रदर्शन के दम पर कुल 55 रेटिंग पॉइंट्स जोड़े और अब उनके कुल रेटिंग पॉइंट्स 884 हो गए हैं. इस झकास फॉर्म से वह बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर काब‍िज हैं. 

