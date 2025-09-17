scorecardresearch
 

DUSU चुनाव की वोटिंग कल, क्या टूटेगा 17 साल पुराना रिकॉर्ड? जानें- मैदान में कौन-कौन

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर एक दिन पहले प्रचार का शोर थम गया है. सभी संगठनों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए जोर-शोर से कैंपेन चलाया. गुरुवार यानी 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. किसके सिर जीत का सेहरा बंधता है, ये 19 सितंबर को साफ हो जाएगा. इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है.

डूसू चुनाव को लेकर 18 सितंबर को वोटिंग है. NSUI से जोसलीन नंदिता चौधरी और एबीवीपी से आर्यन मान अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं. (Photo - X/@nsui/ @ABVPDelhi)
डूसू चुनाव को लेकर 18 सितंबर को वोटिंग है. NSUI से जोसलीन नंदिता चौधरी और एबीवीपी से आर्यन मान अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं. (Photo - X/@nsui/ @ABVPDelhi)

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में इस बार 9 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की रेस में हैं. इस बार दो प्रमुख संगठनों ने महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाया है. कुल मिलाकर 3 महिला प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में होंगी. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर 17 साल पुराना रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है. क्योंकि इससे पहले 2008 में नूपुर शर्मा अध्यक्ष बनीं थीं. गुरुवार सुबह वोट डाले जाएंगे. इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है. 19 सितंबर को चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे. 

सभी संगठनों ने जी-जान लगाकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया है. वहां इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने भी काफी मेहनत की है. वहीं  महिला उम्मीदवारों पर भी दांव लगा हुआ है. अगर यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्रा डूसू चुनाव में किसी महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताते हैं तो इस बार का परिणाम बड़े उलट-फेर वाला सबित हो सकता है. 

अध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में
इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद से 9 उम्मीदवार मैदान में हैं. उम्मीदवारों में अंजलि, अनुज कुमार, आर्यन मान, दिव्यांशु सिंह यादव, जोसलीन नंदिता चौधरी, राहुल कुमार, उमांशी, योगेश मीना और अभिषेक कुमार के नाम शामिल हैं. 

सुबह 8.30 से डाले जाएंगे वोट
18 सितंबर को सुबह 8.30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7.30 बजे तक वोट डाले जाएंगे. इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वोट डालने वाले सभी छात्र मतदाताओं को अपने साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज की ओर से जारी आईकार्ड साथ रखना होगा. 

मतदान के लिए आईडी कार्ड लेकर आना जरूरी
पहले वर्ष के वैसे छात्र या छात्रा जो वोट डालने की योग्यता रखते हैं और उन्हें अभी तक आईकार्ड नहीं मिल पाया है वो अपने वेरीफाइड फी रिसिप्ट के साथ वोटर आईकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना होगा. तभी उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाएगी.  

विश्वविद्यालय की ओर से नोटिस जारी कर डीयू के सभी संबंधित संकाय, कर्मचारी और छात्र को 18 सितंबर के दिन यूनिवर्सिटी के अधिकृत स्टिकर के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर एक से अपने वाहन को अंदर लाने की अनुमति रहेगी. DUSU चुनाव के कारण 18 और  19 सितंबर, 2025 को छात्र मार्ग, प्रोबिन रोड और विश्वविद्यालय रोड पर वाहनों की आवाजाही नहीं होगी. 

यह भी पढ़ें: DUSU को 17 साल बाद मिलेगी महिला अध्यक्ष? 2008 में नूपुर शर्मा ने किया था कमाल

वाहनों की आवाजाही पर रहेगी रोक
गेट नंबर 4 दोनों दिन बंद रहेगा.जीसी नारंग मार्ग, कैवलरी लेन 19 सितंबर, 2025 को, DUSU चुनाव मतगणना के दिन, पूरी तरह से बंद रहेगा. इसके अलावा चुनाव के दिन सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई शांतिभंग वाली घटना न होने पाए.

चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस
DUSU चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है. उत्तरी जिला डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि कल कैंपस के चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी. 600 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं. सीसीटीवी कैमरे साथ ही बॉडी वॉन कैमरे भी जवानों पर होंगे. ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी.  साथ ही कुछ रास्तों को इतिहास के तौर पर डायवर्ट किया जाएगा तो कुछ को स्थिति अनुसार बंद भी किया जा सकता है.  खासकर छात्र मार्ग को कल व्हीकल के लिए बंद किया जा सकता है. महाविद्यालय के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों तरह के स्तर पर उनके समय अनुसार वोटिंग होगी.

