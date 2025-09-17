scorecardresearch
 

बिहार के बाद अब दिल्ली में भी SIR, चुनाव आयोग ने अपलोड की 2002 की वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग बिहार के बाद दिल्ली में वोटर लिस्ट रिवीजन कराने जा रहा है. इसके लिए आयोग ने 2002 के एसआईआर की वोटर लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

दिल्ली में एसआईआर के लिए बीएलओ को दी जा रही ट्रेनिंग (File Photo: PTI)
दिल्ली में एसआईआर के लिए बीएलओ को दी जा रही ट्रेनिंग (File Photo: PTI)

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के पिछले मॉनसून सत्र के दौरान भी जोरदार हंगामा देखने को मिला था. एसआईआर पर जारी हंगामे के बीच चुनाव आयोग अब दिल्ली में भी वोटर लिस्ट रिवीजन कराने जा रहे हैं.

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई है. एसआईआर-2025 के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली में 2002 की वोटर लिस्ट को आधार माना है.

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि एसआईआर-2025 के लिए एसआईआर-2002 की वोटर लिस्ट वर्तमान विधानसभा सीटों के हिसाब से वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. एसआईआर-2002 की वोटर लिस्ट https://ceodelhi.gov.in/ElectoralRoll_2002.aspx पर जाकर देखी जा सकती है.

निर्वाचन क्षेत्रों की मैपिंग के लिए मतदाता https://ceodelhi.gov.in/SIR2025.aspx पर क्लिक कर सकते हैं. गौरतलब है कि दिल्ली में एसआईआर के लिए संबंधित कर्मचारियों और बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) को ट्रेनिंग दिया जा रहा है. दिल्ली चुनाव आयोग के अधिकारी मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और रिकॉर्ड में सुधार करने का काम भी युद्धस्तर पर कर रहे हैं.

दिल्ली में इस समय कितने मतदाता?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल एक करोड़ 55 लाख 24 हजार 858 मतदाता हैं. इनमें 83 लाख 49 हजार 645 पुरुष और 71 लाख 73 हजार 952 महिलाएं शामिल हैं. थर्ड जेंडर के 1261 मतदाता दिल्ली में पंजीकृत हैं.

