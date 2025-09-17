यूपी में 7 IPS अफसरों के तबादले... लखनऊ, नोएडा, कानपुर और गाजियाबाद में नए डीसीपी और डीआईजी नियुक्त

उत्तर प्रदेश शासन ने एक बार फिर पुलिस महकमे में फेरबदल किया है. सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस बदलाव के साथ कई कमिश्नरेट और जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है. इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है.

सबसे बड़ा बदलाव सेना नायक सतीश यादव को लेकर हुआ है. उन्हें उनके वर्तमान पद से हटाकर डीजीपी ऑफिस से संबद्ध कर दिया गया है. वहीं देव रंजन वर्मा को डीआईजी ट्रेनिंग बनाया गया है.

इसके अलावा मेरठ में एडिशनल एसपी ग्रामीण के पद पर अभिजीत कुमार की तैनाती की गई है. कानपुर कमिश्नरेट में अतुल कुमार श्रीवास्तव को डीसीपी की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह राजधानी लखनऊ में ममता रानी चौधरी को डीसीपी नियुक्त किया गया है.

वहीं नोएडा कमिश्नरेट की बात करें तो यहां शैलेंद्र कुमार सिंह को डीसीपी की कुर्सी सौंपी गई है. वहीं, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में त्रिगुण सिंह बिसेन नए डीसीपी बनाए गए हैं.

राज्य सरकार ने साफ किया है कि इन तबादलों का मकसद पुलिसिंग को और मजबूत करना तथा बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना है. लगातार अपराध नियंत्रण और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए यह बदलाव अहम माना जा रहा है.

