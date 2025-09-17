scorecardresearch
 

Feedback

यूपी में 7 IPS अफसरों के तबादले... लखनऊ, नोएडा, कानपुर और गाजियाबाद में नए डीसीपी और डीआईजी नियुक्त

उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार ने सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. लखनऊ, नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद और मेरठ सहित कई कमिश्नरेट और जिलों में अब नए अधिकारी तैनात किए गए हैं.

Advertisement
X
यूपी में आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर. (Photo: Representational)
यूपी में आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश शासन ने एक बार फिर पुलिस महकमे में फेरबदल किया है. सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस बदलाव के साथ कई कमिश्नरेट और जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है. इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है.

सबसे बड़ा बदलाव सेना नायक सतीश यादव को लेकर हुआ है. उन्हें उनके वर्तमान पद से हटाकर डीजीपी ऑफिस से संबद्ध कर दिया गया है. वहीं देव रंजन वर्मा को डीआईजी ट्रेनिंग बनाया गया है.

इसके अलावा मेरठ में एडिशनल एसपी ग्रामीण के पद पर अभिजीत कुमार की तैनाती की गई है. कानपुर कमिश्नरेट में अतुल कुमार श्रीवास्तव को डीसीपी की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह राजधानी लखनऊ में ममता रानी चौधरी को डीसीपी नियुक्त किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

बी चंद्रकला को नया जिम्मा सौंपा गया है. (File Photo: ITG)
UP: सुहास एलवाई और बी चंद्रकला समेत 16 IAS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट 
MP में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी.(CM Mohan Yadav File Photo)
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS और 50 IPS अफसरों के तबादले 
यूपी में आठ आईपीएस अफसरों के तबादले. (Photo: Representational)
UP: 8 IPS अफसरों के तबादले... शामली, कानपुर देहात और श्रावस्ती को मिले नए एसपी 
टॉप लेवल पर कई तबादले किए गए हैं.- (Photo: Representational)
बिहार में कई IAS अधिकारियों का तबादला, CM के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को मिली ये जिम्मेदारी 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं (Photo: PTI)
यूपी के सभी 75 जिलों के अधिकारियों को हर हाल पूरा करना होगा ये काम, सीएम योगी का आदेश 

यह भी पढ़ें: यूपी में बड़ा फेरबदल... 8 IPS अफसरों के तबादले... शामली, कानपुर देहात और श्रावस्ती को मिले नए एसपी

वहीं नोएडा कमिश्नरेट की बात करें तो यहां शैलेंद्र कुमार सिंह को डीसीपी की कुर्सी सौंपी गई है. वहीं, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में त्रिगुण सिंह बिसेन नए डीसीपी बनाए गए हैं.

राज्य सरकार ने साफ किया है कि इन तबादलों का मकसद पुलिसिंग को और मजबूत करना तथा बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना है. लगातार अपराध नियंत्रण और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए यह बदलाव अहम माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement