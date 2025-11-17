Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: बिहार में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा. वहीं, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को उनके कथित अपराधों के लिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल सजा सुनाएगी. पढ़ें सोमवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

और पढ़ें

बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण की आ गई तारीख... गांधी मैदान में होगा समारोह, PM मोदी भी होंगे शामिल

बिहार में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा. इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी भी शामिल होंगे. बता दें कि एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है जिसमें BJP को 89, JDU को 85, LJP(RV) को 19 और अन्य सहयोगियों ने 9 सीटें जीती हैं.

बांग्लादेश ने शेख हसीना के लिए मांगी मौत की सजा, आज ढाका में बड़े स्क्रीन पर दिखेगा फैसला, कई जगहों पर आगजनी और बमबारी

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को उनके कथित अपराधों के लिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल सजा सुनाएगी. इस फैसले को ढाका में बड़े स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा. इसके अलावा इसे फेसबुक पर भी देखा जा सकेगा. इससे पहले बांग्लादेश में जबर्दस्त टेंशन है. मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इस दौरान हिंसा, आगजनी करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है.

Advertisement

IND A vs PAK A Highlights: पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराया, सदाकत ने खेली नाबाद 79 रनों की पारी

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में रविवार को पाकिस्तान ए ने भारत ए को 8 विकेट से हरा दिया. दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान के सामने 137 रनों का लक्ष्य रखा था. पाकिस्तान की टीम ने 14वें ओवर में ही ये टोटल चेज कर लिया.

दारोगा के डबल लाइफ की कहानी... फाइल जांचते-जांचते हुआ प्यार, बाद में सेक्स और फिर धोखा



हमीरपुर जिले में सड़क किनारे नग्न अवस्था में मिली महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने जिस नाम का खुलासा किया, उसने पूरे महकमे को चौंका दिया. जांच में सामने आया कि यह हत्या किसी बाहरी अपराधी ने नहीं, बल्कि मृतका का प्रेमी और महोबा जिले में तैनात उपनिरीक्षक अंकित यादव ने ही की थी.

ठंड से ठिठुरी दिल्ली, टूटा 3 साल का रिकॉर्ड... 9 डिग्री तक लुढ़का पारा

दिल्ली में नवंबर महीने में ठंड का पिछले तीन साल का रिकॉर्ड टूट गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को दिल्ली में पारा नौ डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है. ये पिछले तीन साल में नवंबर की किसी तारीख को सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड है. नवंबर 2022 में पारा 7.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था.

Advertisement

Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद आ गई नेपाल चुनाव की तारीख, EC ने जारी किया शेड्यूल... जानें क्या है पूरा प्रोसेस

नेपाल के चुनाव आयोग ने मार्च में होने वाले संसदीय चुनाव की आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है. 275 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा के लिए 5 मार्च को मतदान होगा. उम्मीदवारों को अपना नामांकन 20 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच दाखिल करना होगा. उसी दिन शाम 5 बजे के बाद उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची जारी कर की जाएगी.

Trump ने दी नई धमकी... बोले- 'रूस के साथ किया कारोबार, तो गंभीर दंड मिलेगा'

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों को एक बार फिर बड़ी धमकी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जो भी देश Russia के साथ व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा.

दिल्ली में इन तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले, रेखा सरकार ने किया ऐलान

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा क्षेत्र के तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का ऐलान किया है. प्रस्तावित उत्तरी पीतमपुरा स्टेशन का नाम अब उत्तरी पीतमपुरा-प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन होगा. प्रस्तावित पीतमपुरा नॉर्थ का नाम हैदरपुर विलेज मेट्रो स्टेशन होगा. जबकि वर्तमान पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन कहलाएगा.

Advertisement

तनाव के बीच दिल्ली आएंगे बांग्लादेश के NSA खलीलुर रहमान, अजीत डोभाल करेंगे मेजबानी

बांग्लादेश के NSA खलीलुर रहमान 19-20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए भारत आएंगे. ये बैठक भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रही है. खलीलुर रहमान का ये दौरा क्षेत्रीय सहयोग और आपसी सुरक्षा संवाद को मज़बूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए शुभमन गिल, होटल पहुंचे, लेकिन दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल

भारत के कप्तान शुभमन गिल को गर्दन की चोट के बाद कोलकाता अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. फिलहाल, गिल टीम होटल में कड़ी निगरानी में रहेंगे, जहां डॉक्टर और बीसीसीआई की मेडिकल यूनिट उनकी प्रगति पर नज़र रखेगी. वो गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम के साथ यात्रा करेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है.

---- समाप्त ----