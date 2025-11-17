बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण की आ गई तारीख... गांधी मैदान में होगा समारोह, PM मोदी भी होंगे शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा. इस भव्य शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे.

एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, जिसमें भाजपा को 89, जेडीयू को 85, एलजेएपी (रामविलास) को 19 और अन्य सहयोगियों ने 9 सीटें जीती हैं.

नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक

जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह 11:30 कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाई है. इस बैठक में वर्तमान विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा. बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान से राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे. ये औपचारिकता नई सरकार गठन की दिशा में पहला कदम होगी. वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय से पहले पूरी की जा रही हैं.

बीजेपी-जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक

नीतीश के इस्तीफे के बाद जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को दल का नेता चुने जाने की उम्मीद है. इसके बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी और अंत में एनडीए विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता घोषित किए जाने की उम्मीद है. इसके बाद एनडीए प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा. हालांकि, अभी इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार शपथ लेंगे या एनडीए सरकार के तौर पर कोई और नेता सीएम पद की शपथ ग्रहण करेगा.

