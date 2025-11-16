scorecardresearch
 

IND A vs PAK A LIVE: भारत को लगा पहला झटका, प्रियांश आर्य 10 रन बनाकर आउट

पाकिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर (Photo: ITG)

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में आज भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने है. भारत-ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच ये मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया है. वैभव सूर्यवंशी और नमन धीर की जोड़ी मैदान में है.  4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 35-1 है.

पाकिस्तान ए (प्लेइंग इलेवन): मोहम्मद नईम, माज़ सदाकत, यासिर खान, मोहम्मद फैक, इरफान खान, साद मसूद, गाजी गोरी, शाहिद अजीज, उबैद शाह, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम

भारत ए (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नेहाल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सुयश शर्मा.

ऐसे चल रही भारत की बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी ने आगाज किया था. हालांकि, चौथे ओवर में भारत को पहला झटका लगा, जब प्रियांश आर्य 10 रन बनाकर आउट हो गए.
 

यह भी पढ़ें: '200 रन भी बना लूं तो पापा...', वैभव सूर्यवंशी का दिलचस्प खुलासा, VIDEO

सूर्यवंशी पर रहेगी नजर

14 साल के वैभव जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. मौजूदा टूर्नामेंट में भारत-ए के पहले मैच में उन्होंने 32 गेंदों पर शतक जड़ा था. यूएई के खिलाफ हुए उस मैच में वैभव ने कुल 52 गेंदों पर 144 रन ठोक दिए थे, जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल रहे. 

भारतीय टीम में आईपीएल स्टार्स की भरमार

भारतीय टीम युवा आईपीएल प्रतिभाओं से भरी हुई है. टीम में सिर्फ दो खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने भारत के इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है. इनमें जितेश शर्मा और रमनदीप सिंह के नाम शामिल हैं. प्रियांश आर्य, नेहाल वढेरा और नमन धीर जैसे खिलाड़ी भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं, जिन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है.

भारत-ए के कोच सुनील जोशी ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान शाहीन्स की गेंदबाजी यूएई से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाली है. पाकिस्तानी टीम में उबैद शाह भी शामिल हैं, जो तेज गेंदबाज नसीम शाह के छोटे भाई हैं. पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान खान ने अब तक 9 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, लेकिन सिर्फ 48 रन बना पाए.

यह भी पढ़ें: 35 गेंदों से भी कम में 2 T20 शतक...वैभव सूर्यवंशी ये 'महार‍िकॉर्ड' बनाने वाले इकलौते ख‍िलाड़ी, ऐसा तो पहली बार हुआ

यहां देख सकते हैं लाइव मुकाबला

भारत-ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा. साथ ही Sony LIV ऐप और उसकी वेबसाइट पर भी इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

8 टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में कुल 8 टीमें खेल रही हैं. भारत-ए को ग्रुप-बी में रखा गया है. इस ग्रुप में उसके साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान और पाकिस्तान शाहीन्स की टीमें हैं. जबकि ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए, हॉन्ग कॉन्ग, अफगानिस्तान-ए और श्रीलंका-ए की टीम्स शामिल हैं. यानी टूर्नामेंट दो ग्रुप्स में बंटा है और हर ग्रुप में चार-चार टीमें हैं. भारत-ए ने अपने पहले मैच में यूएई को 148 रनों से हराया था. दूसरी ओर पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 40 रनों से पराजित किया था.

भारत-ए का फुल स्क्वॉड: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैशाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल और सूर्यांश शेडगे.

पाकिस्तान शाहीन्स का स्क्वॉड: यासिर खान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फैक, माज सदाकत, गाजी घोरी (विकेटकीपर), इरफान खान (कप्तान), साद मसूद, मुबासिर खान, उबैद शाह, अहमद दानियाल, मोहम्मद सलमान, खुर्रम शहजाद, मुहम्मद शहजाद,शाहिद अजीज, अराफात मिन्हास और सुफियान मुकीम.

