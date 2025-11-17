scorecardresearch
 

ठंड से ठिठुरी दिल्ली, टूटा 3 साल का रिकॉर्ड... 9 डिग्री तक लुढ़का पारा

दिल्ली में नवंबर महीने में ठंड का पिछले तीन साल का रिकॉर्ड टूट गया है. 16 नवंबर को दिल्ली का सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड की गई. पारा नौ डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. ठंड के टॉर्चर के बीच एक्यूआई भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है.

दिल्ली में हल्का कोहरा (Photo: Screengrab)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड अब प्रचंड हो चली है. दिल्ली में नवंबर की ठंड ने इस बार तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली में पारा नौ डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है. यह पिछले तीन साल में नवंबर की किसी तारीख को सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड है. नवंबर 2022 में पारा 7.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था.

मौसम विभाग के मुताबिक 2023 के नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री और 2024 में 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. इस साल तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे रहा, जिससे ठंड का असर साफ दिखा. मौसम विभाग ने सोमवार को हल्की धुंध (shallow fog) की संभावना जताई थी और ऐसा ही हुआ भी. दिल्ली में सुबह से ही हल्का कोहरा देखने को मिला और वाहन रेंगते नजर आए.

मौसम विभाग ने 17 नवंबर को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है. ठंड के टॉर्चर के बीच हवा की गुणवत्ता भी दिल्ली की सांस में दम किए हुए है. दिल्ली में एक्यूआई 377 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के ऐप समीर के मुताबिक दिल्ली के 39 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 11 जगह एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया.

यह भी पढ़ें: मौसम: दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बीच कोहरे की दस्तक, यूपी-बिहार में बढ़ी ठंड, इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

एक्यूआई स्केल के मुताबिक 0-50 का स्तर अच्छा, 51-100 का स्तर संतोषजनक, 101-200 का स्तर मध्यम, 201-300 का स्तर खराब, 301-400 का स्तर बेहद खराब और 401-500 का स्तर गंभीर माना जाता है. दिल्ली में पीएम2.5 और पीएम10 भी सांस की बीमारियों के लिए खतरनाक स्तर पर बने हुए हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में गिरावट के साथ हवा की रफ्तार भी कम होती है, जिससे प्रदूषक जमीन के पास ही अटके रहते हैं.

यह भी पढ़ें: बढ़ती ठंड बढ़ा रही सांस के लिए मुसीबत, 370 AQI में जॉगिंग कर रहे दिल्लीवासी, आज भी बुरा हाल

मौसम के जानकारों के मुताबिक हवा की रफ्तार कम होने का सीधा असर वायु गुणवत्ता पर पड़ता है और हवा की गुणवत्ता अधिक खराब होती जाती है. दिल्ली में बढ़ी ठंड के बीच दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है. तमिलनाडु के नागपट्टिनम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कराईकल जिले में भारी बारिश के कारण स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है.

