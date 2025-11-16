दिल्ली में इन तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले, रेखा सरकार ने किया ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि यात्रियों की सुविधा और स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए पीतमपुरा के तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे. प्रस्तावित उत्तरी पीतमपुरा स्टेशन का नाम अब उत्तरी पीतमपुरा-प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन होगा. प्रस्तावित पीतमपुरा नॉर्थ का नाम हैदरपुर विलेज मेट्रो स्टेशन किया जाएगा, जबकि वर्तमान पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन कहलाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मैक्स हॉस्पिटल रोड चौड़ीकरण और अंडरपास का काम तेजी से चल रहा है.

और पढ़ें

स्थानीय पहचान और सुविधा के लिए फैसला

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि हैदरपुर गांव एक ऐसे विकसित होते दिल्ली का प्रतीक बन रहा है, जहां परंपरा का सम्मान किया जाता है और आधुनिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है. उन्होंने विस्तार से बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए और स्थानीय पहचान को ठीक से दर्शाने के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं.

इन स्टेशनों के नाम में होगा बदलाव. प्रस्तावित उत्तरी पीतमपुरा स्टेशन (QU ब्लॉक): अब यह उत्तरी पीतमपुरा-प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा.

प्रस्तावित पीतमपुरा नॉर्थ मेट्रो स्टेशन: इसका नया नाम हैदरपुर विलेज मेट्रो स्टेशन होगा.

वर्तमान पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन: इसे अब मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा.

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नाम बदलने से यात्रियों के लिए गंतव्य को समझना आसान हो जाएगा और यह क्षेत्र की स्थानीय विशिष्टता को भी उजागर करेगा.

Advertisement

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अन्य विकास कार्य भी तेजी से चल रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैक्स हॉस्पिटल रोड के चौड़ीकरण और एक अंडरपास के निर्माण का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.' ये परियोजनाएं क्षेत्र के निवासियों को बेहतर, चिकनी और सुरक्षित परिवहन सुविधाएं प्रदान करेंगी.

यह निर्णय दिल्ली सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत स्थानीय संस्कृति और पहचान को सम्मान देते हुए शहर की बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. इन परिवर्तनों से न केवल मेट्रो यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि पीतमपुरा और आसपास के इलाकों के निवासियों के लिए यातायात भी सुगम होगा.

---- समाप्त ----