तनाव के बीच दिल्ली आएंगे बांग्लादेश के NSA खलीलुर रहमान, अजीत डोभाल करेंगे मेजबानी

भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनाव के बीच, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल इस हफ्ते नई दिल्ली में अपने बांग्लादेशी समकक्ष खालिलुर रहमान की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं. खालिलुर रहमान 19-20 नवंबर को एक प्रमुख सुरक्षा मंच, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.

और पढ़ें

यह दौरा क्षेत्रीय सहयोग और भारत तथा बांग्लादेश के बीच सुरक्षा संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी है और रहमान की भागीदारी को इन्हीं प्रयासों की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है.

डोभाल द्वारा आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका के NSA-स्तरीय प्रतिनिधि एक साथ आएंगे, जिसका मुख्य फोकस समुद्री डोमेन जागरूकता, आतंकवाद विरोधी उपाय और आपदा प्रतिक्रिया जैसे प्रमुख सुरक्षा क्षेत्रों पर रहेगा.

यह भी पढ़ें: शेख हसीना पर आज आने वाले कोर्ट के फैसले से पहले बांग्लादेश में हाई अलर्ट, हिंसा करने वालों पर गोली चलाने के आदेश

यह बैठक एक संवेदनशील समय में हो रही है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद भारत-बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे. उम्मीद है कि यह यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं और सहयोग पर द्विपक्षीय चर्चाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी.

---- समाप्त ----