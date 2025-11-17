scorecardresearch
 

Feedback

तनाव के बीच दिल्ली आएंगे बांग्लादेश के NSA खलीलुर रहमान, अजीत डोभाल करेंगे मेजबानी

NSA अजीत डोभाल अगले सप्ताह अपने बांग्लादेशी समकक्ष खालिलुर रहमान की मेजबानी करेंगे. यह मुलाकात पूर्व PM शेख हसीना के निष्कासन के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रही है. रहमान 19-20 नवंबर को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भाग लेंगे.

Advertisement
X
कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव से पहले डोभाल-रहमान मुलाकात पर सबकी नजर रहेगी (Photo-ITG)
कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव से पहले डोभाल-रहमान मुलाकात पर सबकी नजर रहेगी (Photo-ITG)

भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनाव के बीच, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल इस हफ्ते नई दिल्ली में अपने बांग्लादेशी समकक्ष खालिलुर रहमान की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं. खालिलुर रहमान 19-20 नवंबर को एक प्रमुख सुरक्षा मंच, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.

यह दौरा क्षेत्रीय सहयोग और भारत तथा बांग्लादेश के बीच सुरक्षा संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी है और रहमान की भागीदारी को इन्हीं प्रयासों की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है.

डोभाल द्वारा आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका के NSA-स्तरीय प्रतिनिधि एक साथ आएंगे, जिसका मुख्य फोकस समुद्री डोमेन जागरूकता, आतंकवाद विरोधी उपाय और आपदा प्रतिक्रिया जैसे प्रमुख सुरक्षा क्षेत्रों पर रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

sheikh-hasina
शेख हसीना पर आज आने वाले फैसले से पहले बांग्लादेश में हाई अलर्ट, हिंसा करने वालों पर गोली चलाने के आदेश 
sheikh hasina
Bangladesh वापसी को लेकर क्या बोलीं Sheikh Hasina? 
Sheikh Hasina
शेख हसीना को याद आता है वतन, बताया कब जाएंगी बांग्लादेश वापस 
पाकिस्तान के विवादित नेता बांग्लादेश पहुंचे (Photo: AP)
PAK का मौलाना बांग्लादेश पहुंचा, 'इस्लाम के दुश्मनों' के खिलाफ करेगा जिहाद का ऐलान! 
Muhammad Yunus
संविधान संशोधन के लिए बांग्लादेश में होगा जनमत संग्रह! यूनुस का बड़ा ऐलान 

यह भी पढ़ें: शेख हसीना पर आज आने वाले कोर्ट के फैसले से पहले बांग्लादेश में हाई अलर्ट, हिंसा करने वालों पर गोली चलाने के आदेश

यह बैठक एक संवेदनशील समय में हो रही है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद भारत-बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे. उम्मीद है कि यह यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं और सहयोग पर द्विपक्षीय चर्चाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement