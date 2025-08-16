Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 16 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: देश-विदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से शांति की उम्मीद जगी है, हालांकि यूक्रेन सीजफायर पर सहमति नहीं बन सकी. मुंबई में भारी बारिश से जलभराव और विक्रोली में भूस्खलन में दो लोगों की मौत हो गई. नगालैंड के राज्यपाल एल गणेशन और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया. राजनीति में हलचल तेज है, शिवसेना (UBT) और MNS ने BMC चुनाव साथ लड़ने का ऐलान किया है. वहीं, उपराष्ट्रपति पद को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड रविवार को उम्मीदवार के नाम पर फैसला करेगा. पढ़ें बड़ी खबरें...

यूक्रेन सीजफायर का ऐलान नहीं... ट्रंप-पुतिन बोले- अलास्का में पॉजिटिव रही मीटिंग, खुलेगी शांति की राह

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बैठक को साकारात्मक बताया है. हालांकि, इस बैठक में रूस-यूक्रेन के सीजफायर पर बात नहीं बन सकी है. ट्रंप का कहना है कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ मुद्दों पर बात नहीं बन सकी है. पुतिन ने बैठक को रचनात्मक और पारस्परिक सम्मान से भरपूर बताया है.

मुंबई में आफत की बारिश, कई इलाकों में जलभराव, विक्रोली में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के मुंबई में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है. इस बीच विक्रोली में भारी बारिश से भूस्खलन हो गया. जिससे 2 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा मुंबई में जगह-जगह जलभराव की वजह से सड़कों पर जाम लग गया, वहीं रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा हुआ है. मौसम विभाग ने भी मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.

नगालैंड के राज्यपाल एल गणेशन का निधन, सिर में लगी थी चोट, पीएम मोदी ने जताया दुख

नगालैंड के राज्यपाल एल गणेशन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. एल गणेशन 8 अगस्त को अपने घर में गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई थी. उपचार के लिए एल गणेशन को चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की शाम उन्होंने अंंतिम सांस ली. एल गणेशन के निधन पर PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट के ज़रिए गहरा दुख व्यक्त किया.

'उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर लड़ेंगे BMC चुनाव', संजय राउत का ऐलान

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐलान किया है उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की MNS बीएमसी और अन्य निकायों के चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगी. राउत ने स्पष्ट कहा कि शिवसेना (UBT) और MNS का गठबंधन केवल BMC तक सीमित नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां नासिक और ठाणे के साथ कल्याण डोंबिवली में भी साथ चुनाव लडेंगी.

उपराष्ट्रपति चुनाव: रविवार को NDA उम्मीदवार पर चर्चा करेगा बीजेपी संसदीय बोर्ड, 21 अगस्त को नामांकन!

उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड रविवार शाम करीब 6 बजे एक बैठक करने जा रहा है. इस बैठक में NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि एनडीए का उम्मीदवार 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेगा. वहीं, 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा.

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था इलाज

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का 62 साल की उम्र में निधन हो गया. उनका इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बीते 15 दिनों से चल रहा था. उनकी हालत गंभीर थी और वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे. 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित अपने आवास के बाथरूम में गिरने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर राष्ट्रीय राजधानी लाया गया था.

सरकारी नौकरी: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी का मौका, 6589 पदों पर होगी भर्ती

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6589 प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है. इस पोस्ट पर आवेदन की लास्ट डेट 26 अगस्त है. इस पोस्ट पर अप्लाई करने वालों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए. इस पोस्ट पर भर्ती के लिए सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा.

