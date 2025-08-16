scorecardresearch
 

Feedback

सरकारी नौकरी: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी का मौका, 6589 पदों पर होगी भर्ती

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं को आपके लिए सरकारी बैंक में नौकरी का शानदार मौका है. आवेदन शुरू हो चुके हैं. इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए. 

Advertisement
X
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है. ( Photo: India Today)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है. ( Photo: India Today)

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी का बढ़िया मौका है. दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने  भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है.इसके जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6589  प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है. इस पोस्ट पर आवेदन की लास्ट डेट 26 अगस्त है. अगर आप इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई करना होगा.  तो चलिए जानते हैं कौन कर सकता है अप्लाई. 

जानें क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
इस पोस्ट पर अप्लाई करने वालों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, इसके साथ लोकल भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए.

.

सम्बंधित ख़बरें

State Bank of India Chairman Challa Sreenivasulu Setty
ग्राहकों को बड़ा झटका! SBI ने बढ़ाया चार्ज 
SBI IMPS Transaction Charge
ग्राहकों को बड़ा झटका... SBI ने बढ़ाया चार्ज, अब ऑनलाइन पैसा भेजना होगा महंगा! 
Loan Agent
SBI-PNB समेत सभी सरकारी बैंक लोन एजेंटों पर कितना कर रहे खर्च? RTI से बड़ा खुलासा 
SBI loan scam
न नौकरी, न सैलरी लेकिन मिल गया 5.50 करोड़ का लोन... SBI में बड़ा घोटाला, 18 अरेस्ट 
ED launched search operations premises linked to companies with Anil Ambani’s Reliance Group (File Photo: PTI)
कर्ज, झूठ और रिश्वत? अनिल अंबानी पर ED ने क्यों कसा शिकंजा, कंपनियों पर मारी रेड 

क्या होनी चाहिए एज लिमिट
इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए. अगर आप आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो आपको ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी.

.

कैसे होगा सिलेक्शन
इस पोस्ट पर भर्ती के लिए  सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम ली जाएगी. उसमें पास होने वाले को मेन्स एग्जाम के लिए लेटर भेजा जाएगा. 

कितनी मिलेगी सैलरी 
अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 26730 - 64480 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी. 

कितना लगेगा आवेदन फीस 
नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर आप सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार हैं तो आपको 750 रुपए लगेंगे. वहीं, एससी, एसटी, अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन फीस नहीं देना होगा. 

Advertisement

इस लिंक से चेक करें नोटिफिकेशन

कैसे करना होगा आवेदन 

  • आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.
  • होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
  • एक नया पेज खुलेगा, वहां आपको नाम, पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा. 
  • पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. 
  • सभी डिटेल्स भरकर फीस पेमेंट कर दें.

इस लिंक पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement