सरकारी नौकरी: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी का मौका, 6589 पदों पर होगी भर्ती

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी का बढ़िया मौका है. दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है.इसके जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6589 प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है. इस पोस्ट पर आवेदन की लास्ट डेट 26 अगस्त है. अगर आप इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. तो चलिए जानते हैं कौन कर सकता है अप्लाई.

जानें क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

इस पोस्ट पर अप्लाई करने वालों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, इसके साथ लोकल भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए.

क्या होनी चाहिए एज लिमिट

इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए. अगर आप आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो आपको ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी.

कैसे होगा सिलेक्शन

इस पोस्ट पर भर्ती के लिए सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम ली जाएगी. उसमें पास होने वाले को मेन्स एग्जाम के लिए लेटर भेजा जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी

अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 26730 - 64480 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन फीस

नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर आप सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार हैं तो आपको 750 रुपए लगेंगे. वहीं, एससी, एसटी, अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन फीस नहीं देना होगा.

इस लिंक से चेक करें नोटिफिकेशन

कैसे करना होगा आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, वहां आपको नाम, पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा.

पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

सभी डिटेल्स भरकर फीस पेमेंट कर दें.

इस लिंक पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं.

