उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक कल

बीजेपी संसदीय बोर्ड रविवार शाम करीब 6 बजे बैठक करेगा, जिसमें पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा. सूत्रों के अनुसार एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे. एनडीए का उम्मीदवार 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेगा.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए के उम्मीदवार का नाम तय करेंगे.उनका ये बयान संसद भवन में हुई NDA फ्लोर लीडर्स की अहम बैठक के बाद आया था.

इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, मिलिंद देवड़ा, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, राम मोहन, ललन सिंह, अपना दल (एस) की नेता अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

बता दें कि चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी की थी. इसके तहत 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा. नोटिस में नामांकन दाखिल करने और नाम वापस लेने की तारीखें भी तय की गई हैं.

Advertisement

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद हो रहा है. उन्होंने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पद छोड़ने की घोषणा की थी. अपने पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और मेडिकल सलाह मानने को इस्तीफे का कारण बताया था.

---- समाप्त ----