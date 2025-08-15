'उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर लड़ेंगे BMC चुनाव', संजय राउत का ऐलान

महाराष्ट्र में बीएमसी और अन्य नगर निकायों के चुनावों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा ऐलान किया है. 15 अगस्त को संजय राउत ने यह ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) बीएमसी और अन्य निकायों के चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगी.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस का गठबंधन केवल बीएमसी तक सीमित नहीं रहेगा. संजय राउत ने कहा कि दोनों पार्टियां नासिक और ठाणे के साथ ही कल्याण डोंबिवली में भी साथ चुनाव मैदान में उतरेंगी. उन्होंने उद्धव और राज ठाकरे की पार्टियों में गठबंधन के पीछे उद्देश्य मराठी मतदाताओं को एकजुट करना बताया.

संजय राउत ने महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महायुति की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिवसेना (शिंदे) पर भी इशारों-इशारों में निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स की संयुक्त ताकत मराठी लोगों की एकता का प्रतिनिधित्व करती है. शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि इसे कोई भी दुष्ट ताकत नहीं तोड़ सकती है.

संजय राउत ने बीएमसी चुनाव में जीत का दावा किया. संजय राउत के दावे पर महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री गिरीश महाजन ने सिरे खारिज करते हुए. उन्होंने कहा कि संजय राउत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता. कहा ये भी जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन की सफलता मराठी वोट की एकजुटता और शहरी इलाकों में बीजेपी-शिवसेना (शिंदे) के प्रभाव का मुकाबला करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी.

निकायों में ठाकरे ब्रदर्स की स्ट्रेंथ कितनी

बीएमसी की टोटल स्ट्रेंथ 227 है. इसमें शिवसेना के 90 पार्षद हैं और एमएनएस का एक. इसी तरह ठाणे की बात करें तो इस नगर निकाय की कुल 131 में से 67 सीटें शिवसेना के पास हैं. ठाणे में एमएनएस खाली हाथ है. कल्याण डोंबिवली की कुल 122 सदस्यों वाली नगर निकाय में शिवसेना के 52 पार्षद हैं. यहां एमएनएस के पास भी नौ सीटें हैं. नासिक में कुल 122 सीटें हैं, जिनमें शिवसेना के पास 35 और एमएनएस के पास पांच सीटें हैं.

