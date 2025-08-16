scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई के विक्रोली पश्चिम में भारी बारिश से भूस्खलन, 2 लोगों की मौत, 2 घायल

महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश के चलते भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हो गया. जिससे 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि दो लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
मुंबई में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत. (Photo: Representational )
मुंबई में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश के चलते भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हो गया. जिससे 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि दो लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जाता है कि ये भूस्खलन मुंबई के विक्रोली (पश्चिम) जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में हुआ. 

बीएमसी ने बताया कि मुंबई के विक्रोली (पश्चिम) जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि  2 अन्य घायल हो गए. भूस्खलन के बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए. 

यह भी पढ़ें: घना कोहरा, ध्वस्त कम्युनिकेशन सिस्टम और लैंडस्लाइड का डर... उत्तरकाशी में रेस्क्यू में बन रहे बड़ी बाधा

सम्बंधित ख़बरें

Natures fury in Dharali, DM stranded, obstacles in relief efforts.
धराली में लैंडस्लाइड से रास्ता बंद, राहत कार्य में बाधा, डीएम फंसे 
Rain, flood, landslide: Natures wrath continues in the country.
कहीं सड़क धंसी, कहीं सैलाब में फंसे लोग... बाढ़-बारिश से आफत 
uddhav thackeray, raj thackeray
'उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर लड़ेंगे BMC चुनाव', संजय राउत का ऐलान 
AIMIM leader and former MP Imtiaz Jaleel organised a biryani party to protest against the meat ban
मीट बैन के विरोध में AIMIM नेता ने रखी बिरयानी पार्टी, कहा- हम क्या खाएंगे ये सरकार तय नहीं करेगी 
पब्लिक गार्डन के पास से तीन युवकों को गिरफ्तार. (Photo: Representational)
पब्लिक गार्डन में हथियार सौदे की साजिश नाकाम, देसी रिवॉल्वर और कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार 

आपको बता दें कि  शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चिसोती गांव में भी भूस्खलन हो गया था. जिससे कई लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग फंस गए. फिलहाल प्रभावितों को बचाने के लिए नागरिक प्रशासन, पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. 

मुख्य फोकस लोगों की जान बचाने, जीवित बचे लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने और लापता लोगों का पता लगाने पर है. राहत सामग्री, चिकित्सा दल और विशेष बचाव उपकरण घटनास्थल पर पहुंचा दिए गए हैं.

Advertisement

वर्तमान में 17 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में पांच राहत टुकड़ियां चिसोती में तैनात हैं. 17 आरआर के रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर ज़मीनी चिकित्सा सहायता की देखरेख कर रहे हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निरंतर संचालन के लिए उपलब्धता बनाए रखने के लिए, ज़्यादातर घायलों को किश्तवाड़ और जम्मू पहुंचाया गया है.  

भारतीय सेना की लगभग 300 कर्मियों और चिकित्सा टुकड़ियों वाली पांच से अधिक टुकड़ियां बचाव कार्यों में लगी हुई हैं. कई फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जहां उन्हें भोजन, पानी और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. कुल मिलाकर, कल से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन चुनौतीपूर्ण इलाकों में खोज और बचाव कार्य जारी है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement