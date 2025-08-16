मुंबई के विक्रोली पश्चिम में भारी बारिश से भूस्खलन, 2 लोगों की मौत, 2 घायल

महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश के चलते भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हो गया. जिससे 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि दो लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जाता है कि ये भूस्खलन मुंबई के विक्रोली (पश्चिम) जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में हुआ.

बीएमसी ने बताया कि मुंबई के विक्रोली (पश्चिम) जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 2 अन्य घायल हो गए. भूस्खलन के बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए.

यह भी पढ़ें: घना कोहरा, ध्वस्त कम्युनिकेशन सिस्टम और लैंडस्लाइड का डर... उत्तरकाशी में रेस्क्यू में बन रहे बड़ी बाधा

आपको बता दें कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चिसोती गांव में भी भूस्खलन हो गया था. जिससे कई लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग फंस गए. फिलहाल प्रभावितों को बचाने के लिए नागरिक प्रशासन, पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.

मुख्य फोकस लोगों की जान बचाने, जीवित बचे लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने और लापता लोगों का पता लगाने पर है. राहत सामग्री, चिकित्सा दल और विशेष बचाव उपकरण घटनास्थल पर पहुंचा दिए गए हैं.

Advertisement

वर्तमान में 17 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में पांच राहत टुकड़ियां चिसोती में तैनात हैं. 17 आरआर के रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर ज़मीनी चिकित्सा सहायता की देखरेख कर रहे हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निरंतर संचालन के लिए उपलब्धता बनाए रखने के लिए, ज़्यादातर घायलों को किश्तवाड़ और जम्मू पहुंचाया गया है.

भारतीय सेना की लगभग 300 कर्मियों और चिकित्सा टुकड़ियों वाली पांच से अधिक टुकड़ियां बचाव कार्यों में लगी हुई हैं. कई फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जहां उन्हें भोजन, पानी और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. कुल मिलाकर, कल से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन चुनौतीपूर्ण इलाकों में खोज और बचाव कार्य जारी है.



---- समाप्त ----